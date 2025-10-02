Українська зброя буде експортуватись на 4 майданчики: які можливості це відкриває
- Україна планує експортувати зброю на чотири ринки: США, Європу, Близький Схід та Африку, що дозволить завантажити підприємства та надати додаткові фінанси.
- Експорт зброї може посилити політичний вплив України на міжнародній арені, сприяючи новим союзам та розширенню військової співпраці.
Україна готується виходити на міжнародні ринки зі своєю зброєю. Вже визначені чотири експортні майданчики – США, Європа, Близький Схід та Африка.
Політтехнолог Тарас Загородній пояснив в ефірі 24 Каналу, що такий крок не лише дасть додаткові фінанси на виробництво, а й дозволить завантажити вітчизняні підприємства. Він додав, що експорт зброї може стати важелем політичного впливу для України на міжнародній арені.
Які вигоди дасть експорт української зброї?
За словами Тараса Загороднього, відкриття експортних майданчиків дозволить не лише наповнювати бюджет, а й створити передумови для розвитку оборонної промисловості. Він наголосив, що нині багато підприємств простоюють через нестабільні замовлення від держави.
Якщо повністю відкрити можливості, то вже в перший рік це може дати 1 мільярд валюти і 200 мільярдів сплачених податків,
– пояснив політтехнолог.
Такий підхід допоможе уникнути зупинки заводів і забезпечити їх стабільне завантаження. Це створить ресурс для модернізації виробництва й виготовлення нових видів озброєння, яких потребує українська армія.
Експорт як політичний важіль
Загородній підкреслив, що зброя для України – це не лише економіка, а й політика. Можливість продавати власні розробки відкриває шлях до нових союзів та посилює позиції Києва у переговорах з партнерами.
Зброя – це політика, безпека – це політика. Якщо у тебе є товар, як безпека, який можна реалізовувати, то його потрібно реалізовувати,
– наголосив він.
Експорт стане додатковим аргументом для України у спілкуванні з іншими державами. Це дозволить не лише розширити військову співпрацю, а й впливати на політичні процеси у світі.
Чому простої заводів небезпечніші за експорт?
Експерт зауважив, що найбільша загроза обороноздатності полягає не в експорті зброї, а в зупинених підприємствах. Через нерегулярні замовлення заводи отримують контракти лише на кілька місяців, після чого змушені згортати виробництво.
Підривом обороноздатності є підприємства, які стоять. Вони не виробляють ні для української армії, ні на експорт,
– наголосив Загородній.
Відкриття експортних можливостей дозволить стабілізувати роботу галузі, залучити інвестиції та розширити виробничі потужності. Це дасть змогу модернізувати українське озброєння під потреби фронту і зберегти кадровий потенціал.
Що відомо про експорт української зброї?
- Україна дозволила керований експорт частини озброєнь, зокрема морських дронів і протитанкових систем; надлишки планували продавати за кордон, при цьому першим пріоритетом залишався фронт і поповнення арсеналів.
- За даними виробників, частина виробничих потужностей залишалася не законтрактованою державою; у 2024 році об'єднання приватних виробників виявило, що понад 1 000 000 одиниць дронів і РЕБ не були законтрактовані й могли становити надлишок для експорту.
- Володимир Зеленський оголосив про підготовку трьох експортних платформ для США, Європи та інших партнерів і наголосив на необхідності надійного експортного контролю, щоб захистити технології від російського шпигунства.