Політтехнолог Тарас Загородній пояснив в ефірі 24 Каналу, що такий крок не лише дасть додаткові фінанси на виробництво, а й дозволить завантажити вітчизняні підприємства. Він додав, що експорт зброї може стати важелем політичного впливу для України на міжнародній арені.

Дивіться також Знайдемо і можливості, і зброю, – Генштаб анонсував блекаут у Москві

Які вигоди дасть експорт української зброї?

За словами Тараса Загороднього, відкриття експортних майданчиків дозволить не лише наповнювати бюджет, а й створити передумови для розвитку оборонної промисловості. Він наголосив, що нині багато підприємств простоюють через нестабільні замовлення від держави.

Якщо повністю відкрити можливості, то вже в перший рік це може дати 1 мільярд валюти і 200 мільярдів сплачених податків,

– пояснив політтехнолог.

Такий підхід допоможе уникнути зупинки заводів і забезпечити їх стабільне завантаження. Це створить ресурс для модернізації виробництва й виготовлення нових видів озброєння, яких потребує українська армія.

Експорт як політичний важіль

Загородній підкреслив, що зброя для України – це не лише економіка, а й політика. Можливість продавати власні розробки відкриває шлях до нових союзів та посилює позиції Києва у переговорах з партнерами.

Зброя – це політика, безпека – це політика. Якщо у тебе є товар, як безпека, який можна реалізовувати, то його потрібно реалізовувати,

– наголосив він.

Експорт стане додатковим аргументом для України у спілкуванні з іншими державами. Це дозволить не лише розширити військову співпрацю, а й впливати на політичні процеси у світі.

Чому простої заводів небезпечніші за експорт?

Експерт зауважив, що найбільша загроза обороноздатності полягає не в експорті зброї, а в зупинених підприємствах. Через нерегулярні замовлення заводи отримують контракти лише на кілька місяців, після чого змушені згортати виробництво.

Підривом обороноздатності є підприємства, які стоять. Вони не виробляють ні для української армії, ні на експорт,

– наголосив Загородній.

Відкриття експортних можливостей дозволить стабілізувати роботу галузі, залучити інвестиції та розширити виробничі потужності. Це дасть змогу модернізувати українське озброєння під потреби фронту і зберегти кадровий потенціал.

Що відомо про експорт української зброї?