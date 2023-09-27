Не только избавиться от санкций: какую цель преследует Россия зерновым шантажом

Для России никогда не существовало зерновое соглашение. Кремль хочет достичь двух целей, которые особенно опасны для Украины.

Об этом 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, отметив, что России плевать на зерновое соглашение и продовольственный кризис в мире. Основная цель страны-агрессоры – доминирование в регионе и уничтожение украинской государственности.

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Какие планы в России по зерновому шантажу

Как отметил Подоляк, сейчас Россия начинает "договариваться" о зерновом соглашении, чтобы достичь для себя два результата. В первую очередь они хотят избавиться от части санкций.

Речь идет не только о сельском хозяйстве, но и о поставках химических удобрений, возврате международных страховок и гарантий продажи товаров на рынках, где им запретили реализовывать товар. Также Россия хочет, чтобы некоторым банкам вернули доступ к глобальной финансовой системе.

Некий способ обойти легально санкции. Это очень важный момент. Мы можем попасть в ловушку. Не следует давать возможности России шантажировать и отменить некоторые санкции. Они и так пробуксовывают. Если бы Россия имела статус "страны-террориста", то сегодня они могли бы получать значительно меньше денег,

– заметил Подоляк.

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Россия пытается уничтожить Украину как конкурента на определенных рынках. К примеру, в рамках зерновой сделки удалось реализовать 18 миллионов тонн зерна, что является мощным показателем.

Россия сознательно уничтожает экспортный потенциал Украины. Это ясно видно из атак по портовой и зерновой инфраструктуре, которые в последнее время происходят чрезвычайно часто.

Россия понимает, что войну проиграет. Но он хочет уничтожить любой экспортный потенциал Украины. Они хотят уйти и оставить здесь максимально разрушенную экспортную инфраструктуру. Это тоже мотив,

– рассказал Подоляк.

Экспорт украинского зерна: коротко