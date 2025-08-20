Электронная очередь в ТЦК и СП: правительство окончательно нормировало использование сервиса
- Украинское правительство нормировало использование электронной очереди в ТЦК и СП, сервис которой работал в тестовом режиме.
- Шмыгаль отметил цифровизацию процессов, усиление безопасности и упорядочение процедуры принятия граждан.
В среду, 20 августа, украинское правительство окончательно нормировало использование сервиса электронной очереди в ТЦК и СП. Это произошло по инициативе Министерства обороны.
Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на главу ведомства Дениса Шмыгаля. Электронная очередь работала в тестовом режиме с мая 2024 года.
Что известно об электронной очереди в ТЦК?
Соответствующие изменения в пункт 9 Положения о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки одобрили на заседании Кабинета Министров Украины.
Теперь она (электронная очередь – 24 Канал) становится постоянным важным сервисом, которым могут воспользоваться военнообязанные, военнослужащие и их родные,
– отметил Шмыгаль.
По его словам, таким образом реализуют ключевые приоритеты – человекоцентричность, цифровизацию процессов, свободное взаимодействие государства и граждан, удобные услуги.
Министр также отметил усиление безопасности, поскольку "живые" очереди под ТЦК убирают, и ускорение и упорядочение процедуры принятия граждан.
Одновременно работаем над переводом в "цифру" больше услуг и формируем экосистему Электронного ТЦК, который будет функционировать в онлайн-режиме,
– добавил Шмыгаль.
К слову, сервис электронной очереди в ТЦК в тестовом режиме работал с мая 2024 года. На обновленную платформу он переехал 1 мая 2025 года. Здесь военнообязанные самостоятельно могут выбрать свой ТЦК и СП по месту учета или фактической регистрации и получить SMS с датой и временем визита.
Как Россия атаковала украинские ТЦК?
- Утром 30 июня россияне с помощью БпЛА ударили рядом со зданием одного из районных ТЦК в Кривом Роге. Работники учреждения находились в укрытии, однако раненые были среди гражданских граждан, которые оказались возле места вражеской атаки.
- Утром 3 июля противник ударил по Полтаве – в помещении ТЦК возник пожар, погибло 2 человека, еще 47 людей пострадало.
- Утром 6 июля вражеские БпЛА попали в здание Кременчугского районного ТЦК и СП.
- Утром 7 июля одной из целей российской дроновой атаки в Запорожье стал областной ТЦК и СП. Среди пострадавших – военнослужащие роты охраны и по меньшей мере 14 гражданских.
- Также 7 июля произошли попадания вражеских БпЛА в здание Харьковского областного ТЦК и СП и прилегающую территорию, ранены 3 военнослужащих.
Представитель Командования Сухопутных войск Виталий Саранцев заявлял, что из-за российских ударов ТЦК могут несколько изменить формат предоставления услуг. Среди вариантов были меры рассредоточения военнослужащих, дистанционное предоставление услуг и расширение цифровизации.