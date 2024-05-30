В Дие запустят электронное бронирование

Екатерина Черногоренко рассказала, что электронное бронирование от мобилизации запустят в Дие. Заместитель министра обороны даже сказала, когда это может произойти.

На форуме "Деньги для Победы" от Forbes Ukraine заместитель Рустема Умерова заявила, что электронное бронирование надо запустить как можно скорее. По ее словам, проектом занимаются Минэкономики и Минцифры.

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Что известно об электронном бронировании

Минобороны считает, что электронное бронирование надо сделать как можно скорее, и это должно быть автоматически, без дополнительных визитов в ТЦК,

– заявила Екатерина Черногоренко.

По ее словам, компании, которые будут бронировать своих людей через Дию, должны пользоваться положительной дискриминацией.

Заместитель министра обороны объяснила, что все, что необходимо с точки зрения базы "Оберег", сделали.

"В ближайшее время будет готово соответствующее постановление. Думаю, для того, чтобы подкрутить функционал, коллегам нужно 3 – 4 недели", – отметила Екатерина Черногоренко.

Рада работает над экономическим бронированием