В Дие запустят электронное бронирование
Екатерина Черногоренко рассказала, что электронное бронирование от мобилизации запустят в Дие. Заместитель министра обороны даже сказала, когда это может произойти.
На форуме "Деньги для Победы" от Forbes Ukraine заместитель Рустема Умерова заявила, что электронное бронирование надо запустить как можно скорее. По ее словам, проектом занимаются Минэкономики и Минцифры.
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Что известно об электронном бронировании
Минобороны считает, что электронное бронирование надо сделать как можно скорее, и это должно быть автоматически, без дополнительных визитов в ТЦК,
– заявила Екатерина Черногоренко.
По ее словам, компании, которые будут бронировать своих людей через Дию, должны пользоваться положительной дискриминацией.
Заместитель министра обороны объяснила, что все, что необходимо с точки зрения базы "Оберег", сделали.
"В ближайшее время будет готово соответствующее постановление. Думаю, для того, чтобы подкрутить функционал, коллегам нужно 3 – 4 недели", – отметила Екатерина Черногоренко.
Рада работает над экономическим бронированием
- Верховная Рада Украины рассматривает 3 концепции экономического бронирования. Председатель парламентской фракции "Слуга народа", член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Давид Арахамия рассказывал, что среди нардепов продолжаются дискуссии по этому поводу.
- Давид Арахамия говорил о двух моделях бронирования. Первая предусматривает, что размер налогов с зарплаты военнообязанного должен быть 35 тысяч гривен – этого будет хватать для содержания одного бойца.
- Согласно второй, должна быть квота на предприятие для военнообязанных. Например, за 10% людей предприятие отдельно от налогов платит минимальную зарплату бойца – то есть 20 тысяч гривен за каждого забронированного человека ежемесячно.
- Третья модель предусматривает возможность бронирования физических лиц – предпринимателей. К ФЛП также могут применить принцип с уплатой 20 тысяч гривен отдельного сбора.