Зеленский анонсировал энергогруппы ГСЧС и усиление бригад для восстановления света
- Зеленский объявил о создании энергетических групп ГСЧС для быстрого восстановления сетей после атак России.
- К восстановлению привлечены, в частности, дополнительные силы Укрзализныци и Нафтогаза, а в Киеве работают более 200 пунктов обогрева.
Владимир Зеленский 8 февраля анонсировал создание сводных энергетических групп ГСЧС. Они будут помогать ремонтировать сети после российских атак.
В то же время продолжается выдача "пакетов тепла" там, где ситуация самая сложная. Об этом сообщил президент Украины в видеообращении.
Что известно о спецгруппах ГСЧС?
Как объяснил Зеленский, Украина продолжает восстанавливать критическую инфраструктуру после атак России. Для этого мобилизовали силы общин, коммунальщиков и энергетиков.
Отдельно ГСЧС продолжает помощь по областям, а также формирует дополнительные специальные группы. Они необходимы для быстрого восстановления электричества и отопления.
Это сводные энергетические группы, которые смогут оперативно подключаться в дополнение к уже имеющимся силам,
– добавил президент Украины.
Кто еще наращивает силы?
К восстановлению после вражеских атак приобщены и подразделения Укрзализныци. Сейчас работает более 40 бригад, однако, заверил Зеленский, их количество увеличат до 60. Нафтогаз также наращивает количество бригад. Эти силы компаний привлекаются для работ в Киеве.
В то же время МВД обеспечивает работу пунктов обогрева. По словам президента, в столице сейчас действует более 200 таких пунктов. За сутки к ним обратились почти 9 тысяч человек.
Параллельно Зеленский напомнил о программе "пакеты тепла". По его данным, по состоянию на прошлую неделю выдали почти 40 тысяч таких наборов в районах, где сейчас сложнее всего со светом и теплом.
Сейчас именно в Киеве до сих пор наиболее сложно по большинству показателей. Это касается и электричества, и отопления,
– добавил президент.
Министр энергетики очертил ситуацию после атак
По словам Дениса Шмыгаля, ситуация в энергосистеме Украины остается сложной. Это вызвано повреждениями от российских ударов. Специалисты работают над восстановлением и стабилизацией, в частности благодаря импорту электроэнергии из стран ЕС.
В то же время Украина получила 27 тысяч тонн гуманитарной помощи. Более 25 тысяч тонн уже передали регионам, заверил глава Минэнерго.
В ближайшее время ожидается поставка дополнительных генераторов, трансформаторов и котлов.