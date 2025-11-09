Зависит от температуры: экономист оценил готовность украинской энергетики к зиме
- После атак на энергетические объекты остановилась часть генерации "Центрэнерго".
- Готовность энергосистемы к зиме зависит от температуры, которая повлияет на отопительный сезон.
После очередных атак России на энергетические объекты остановились части генерации компании "Центрэнерго". Несмотря на повреждения, энергетики восстанавливают работу станций и готовятся к отопительному сезону.
Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в эфире 24 Канала отметил, что готовность энергосистемы к зиме зависит от нескольких ключевых факторов. Главный из них – температура, которая определит, насколько напряженным будет отопительный сезон.
Украинская энергосистема работает под давлением атак
Пендзин отметил, что удары России по объектам "Центрэнерго" стали уже вторым массированным и третьим в целом с начала войны. Предыдущие обстрелы энергетикам удавалось ликвидировать, однако на этот раз часть генерации полностью остановлено. Предприятия, которые обеспечивают около 8% производства электроэнергии на подконтрольных территориях, поставляют тепло большим населенным пунктам.
После каждого обстрела энергетикам удавалось полностью восстановить работу. Дай Бог, чтобы удалось и на этот раз,
– пояснил исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба.
Из-за таких ударов крупные города рискуют оставаться без света, тепла и воды. Нарушение энергоснабжения парализует котельные, системы водоснабжения и канализации, что, по словам Пендзина, враг делает намеренно, чтобы оказать психологическое давление на население.
Восстановление энергосистемы и помощь партнеров
Украинские энергетики имеют большой опыт работы в условиях атак и уже неоднократно восстанавливали поврежденные объекты. К этому процессу активно присоединяются международные партнеры, предоставляя оборудование и техническую поддержку. Это позволяет возвращать энергоснабжение в пострадавшие регионы быстрее, чем в первый год войны.
Нам активно помогают партнеры восстанавливать энергосистему, и опыт последних лет позволяет делать это быстрее,
– сказал Пендзин.
Он добавил, что вопрос защиты энергообъектов остается критическим. Президент неоднократно обращал внимание, что не все запланированные мероприятия были выполнены, и правоохранительные органы проверяют эти вопросы. В то же время главной задачей остается восстановление поврежденных станций и усиление их защиты перед зимним периодом.
Защита объектов и подготовка к зиме
Для стабильного прохождения отопительного сезона нужно не только восстанавливать обстрелянные объекты, но и усиливать их защиту. Речь идет о создании бетонных укрытий второго уровня и подготовке критической инфраструктуры к работе без централизованного энергоснабжения.
Речь идет не только о восстановлении, но и об усилении защиты, создание бетонных саркофагов второго уровня защиты и альтернативных источников питания,
– отметил экономист.
Использование генераторов делает электроэнергию в два или два с половиной раза дороже, чем поставки из сети. Это повлияет на цены и стоимость услуг, а прохождение осенне-зимнего периода останется сложной задачей для энергетиков и населения.
Все зависит от погоды
Стабильность энергосистемы этой зимой в значительной степени будет определяться среднесуточной температурой. Для прохождения отопительного сезона Украине нужно около 12 – 13 миллиардов кубометров газа, тогда как в хранилищах есть примерно 8,5 миллиардов. В случае холодной зимы придется привлекать дополнительные ресурсы из Европы.
Многое зависит от среднесуточной температуры. Если зима будет теплой, мы пройдем относительно стабильно,
– подытожил Пендзин.
Уже существуют предварительные договоренности со словацкой стороной о закупке газа на случай необходимости. Украинская энергосистема готовится к зиме, учитывая риски новых обстрелов и возможные пиковые нагрузки.
Что известно о последствиях российских ударов по энергосистеме Украины
- Россия обстреляла подстанции, питавшие две АЭС. В ночь на 8 ноября оккупанты атаковали энергообъекты, связанные с Хмельницкой и Ровенской атомными станциями. Удар вызвал масштабные сбои в энергоснабжении, в частности в Харькове, Кременчуге и Чернигове. МИД Украины заявил, что такие действия создают угрозу ядерной безопасности Европы, и призвал к заседанию совета директоров МАГАТЭ.
- 9 ноября в Украине действуют графики отключений. Из-за повреждения энергообъектов в большинстве областей введены почасовые отключения света. Ограничения применяются в Киеве, Киевской области, Сумской, Полтавской, Черкасской, Черновицкой, Днепропетровской, Запорожской, Одессе и Хмельницком. Энергетики призвали потреблять электроэнергию экономно.
- По данным Минэнерго, атака 8 ноября стала одной из самых масштабных с начала войны. Россия выпустила 45 ракет, из которых 32 были баллистическими. Самая сложная ситуация остается в Харьковской, Сумской и Полтавской областях. Аварийные бригады восстанавливают поврежденное оборудование, а граждан просят уменьшить потребление в пиковые часы.