Зависит от температуры: экономист оценил готовность украинской энергетики к зиме

После очередных атак России на энергетические объекты остановились части генерации компании "Центрэнерго". Несмотря на повреждения, энергетики восстанавливают работу станций и готовятся к отопительному сезону.

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в эфире 24 Канала отметил, что готовность энергосистемы к зиме зависит от нескольких ключевых факторов. Главный из них – температура, которая определит, насколько напряженным будет отопительный сезон.

Украинская энергосистема работает под давлением атак

Пендзин отметил, что удары России по объектам "Центрэнерго" стали уже вторым массированным и третьим в целом с начала войны. Предыдущие обстрелы энергетикам удавалось ликвидировать, однако на этот раз часть генерации полностью остановлено. Предприятия, которые обеспечивают около 8% производства электроэнергии на подконтрольных территориях, поставляют тепло большим населенным пунктам.

После каждого обстрела энергетикам удавалось полностью восстановить работу. Дай Бог, чтобы удалось и на этот раз,

– пояснил исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба.

Из-за таких ударов крупные города рискуют оставаться без света, тепла и воды. Нарушение энергоснабжения парализует котельные, системы водоснабжения и канализации, что, по словам Пендзина, враг делает намеренно, чтобы оказать психологическое давление на население.

Восстановление энергосистемы и помощь партнеров

Украинские энергетики имеют большой опыт работы в условиях атак и уже неоднократно восстанавливали поврежденные объекты. К этому процессу активно присоединяются международные партнеры, предоставляя оборудование и техническую поддержку. Это позволяет возвращать энергоснабжение в пострадавшие регионы быстрее, чем в первый год войны.

Нам активно помогают партнеры восстанавливать энергосистему, и опыт последних лет позволяет делать это быстрее,

– сказал Пендзин.

Он добавил, что вопрос защиты энергообъектов остается критическим. Президент неоднократно обращал внимание, что не все запланированные мероприятия были выполнены, и правоохранительные органы проверяют эти вопросы. В то же время главной задачей остается восстановление поврежденных станций и усиление их защиты перед зимним периодом.

Защита объектов и подготовка к зиме

Для стабильного прохождения отопительного сезона нужно не только восстанавливать обстрелянные объекты, но и усиливать их защиту. Речь идет о создании бетонных укрытий второго уровня и подготовке критической инфраструктуры к работе без централизованного энергоснабжения.

Речь идет не только о восстановлении, но и об усилении защиты, создание бетонных саркофагов второго уровня защиты и альтернативных источников питания,

– отметил экономист.

Использование генераторов делает электроэнергию в два или два с половиной раза дороже, чем поставки из сети. Это повлияет на цены и стоимость услуг, а прохождение осенне-зимнего периода останется сложной задачей для энергетиков и населения.

Все зависит от погоды

Стабильность энергосистемы этой зимой в значительной степени будет определяться среднесуточной температурой. Для прохождения отопительного сезона Украине нужно около 12 – 13 миллиардов кубометров газа, тогда как в хранилищах есть примерно 8,5 миллиардов. В случае холодной зимы придется привлекать дополнительные ресурсы из Европы.

Многое зависит от среднесуточной температуры. Если зима будет теплой, мы пройдем относительно стабильно,

– подытожил Пендзин.

Уже существуют предварительные договоренности со словацкой стороной о закупке газа на случай необходимости. Украинская энергосистема готовится к зиме, учитывая риски новых обстрелов и возможные пиковые нагрузки.

Что известно о последствиях российских ударов по энергосистеме Украины