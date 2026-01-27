Оттуда Россия запускает ракеты: жители Энгельса замерзают в собственных квартирах
- Жители Энгельса жалуются на отсутствие отопления и горячей воды в квартирах с начала отопительного сезона.
- В квартирах температура опустилась до +13 градусов, а местные власти игнорируют обращения россиян.
Жители Энгельса, откуда Россия обстреливает Украину ракетами, заявили об отсутствии отопления и горячей воды в их домах. Такая ситуация там с начала отопительного сезона.
В связи с ситуацией россияне записали видеообращение к главе следственного комитета России Александру Бастрыкину.
Смотрите также Москва утопает в снегу после мощной метели: до конца суток выпадет еще треть месячной нормы
Что произошло с отоплением в Энгельсе?
Как пожаловались жители домов по нескольким адресам в Энгельсе, город столкнулся с коммунальными проблемами. В некоторых квартирах якобы отсутствует отопление и горячая вода еще с декабря 2025 года.
В квартирах россиян температура опустилась до +13 градусов. На видео они жалуются на условия, в которых вынуждены жить зимой.
Ситуация на улицах Энгельса зимой: смотрите видео
Жители города утверждают, что в котельных вместо трех котлов работает только один. Оборудование и теплотрассы там, по их словам, в критическом состоянии.
Поэтому они решили обратиться к председателю СР России Александру Бастрыкину. По словам участников видео, местные власти, во главе с мэром Максимом Леоновым, игнорируют их обращения.
Проблемы россиян: последние новости
На днях сильный снегопад накрыл Москву. Непогода осложнила движение на дорогах. По прогнозам, высота снежных заносов может достичь 47 сантиметров. Также уже известно о задержках авиарейсов.
Евросоюз утвердил план запрета на импорт российского газа до 2027 года. Это решение может существенно ударить по доходам России.
Кри того, в 2025 году в стране-агрессоре резко уменьшилось количество новых компаний, а более полумиллиона граждан стали банкротами.