Звідти Росія запускає ракети: жителі Енгельса замерзають у власних квартирах
- Жителі Енгельса скаржаться на відсутність опалення та гарячої води у квартирах з початку опалювального сезону.
- У квартирах температура опустилася до +13 градусів, а місцева влада ігнорує звернення росіян.
Жителі Енгельса, звідки Росія обстрілює Україну ракетами, заявили про відсутність опалення та гарячої води у їхніх домівках. Така ситуація там з початку опалювального сезону.
У зв'язку з ситуацією росіяни записали відеозвернення до голови слідчого комітету Росії Олександра Бастрикіна.
Що сталось з опаленням в Енгельсі?
Як пожалілись жителі будинків за кількома адресами в Енгельсі, місто зіткнулося з комунальними проблемами. У деяких квартирах нібито відсутнє опалення та гаряча вода ще з грудня 2025 року.
У квартирах росіян температура опустилась до +13 градусів. На відео вони скаржаться на умови, в яких змушені жити взимку.
Ситуація на вулицях Енгельса взимку: дивіться відео
Жителі міста стверджують, що у котельнях замість трьох котлів працює лише один. Обладнання і теплотраси там, за їхніми словами, в критичному стані.
Тому вони вирішили звернутись до голови СР Росії Олександра Бастрикіна. За словами учасників відео, місцева влада, на чолі з мером Максимом Леоновим, ігнорує їхні звернення.
Проблеми росіян: останні новини
Днями сильний снігопад накрив Москву. Негода ускладнила рух на дорогах. За прогнозами, висота снігових заметів може досягти 47 сантиметрів. Також вже відомо про затримки авіарейсів.
Євросоюз затвердив план заборони на імпорт російського газу до 2027 року. Це рішення може суттєво вдарити по доходах Росії.
Крім того, у 2025 році в країні-агресорці різко зменшилася кількість нових компаній, а понад пів мільйона громадян стали банкрутами.