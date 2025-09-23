Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану выключили микрофон в ООН. Это вызвало ажиотаж в сети.

Подозревали в саботаже Израиль. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Clash Report.

Почему Эрдогану выключили микрофон в ООН?

В ООН выключали микрофон лидерам Турции и Индонезии на конференции ООН по решению палестинского вопроса и имплементации решения о 2 странах (Израиль и Палестину).

СМИ сначала писали о саботаже Израиля, но потом в управлении коммуникаций Турции объяснили, что произошло.

Микрофон Эрдогана выключали из-за процедуры. Лидеры имели 5 минут и речь, другие – 3 минуты. Аплодисменты в зале привели к тому, что Эрдогану таки дали договорить.

