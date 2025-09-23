Укр Рус
В сети разросся скандал из-за того, что Эрдогану выключили микрофон в ООН: почему так произошло
23 сентября, 09:05
В сети разросся скандал из-за того, что Эрдогану выключили микрофон в ООН: почему так произошло

Сергей Попович
Основные тезисы
  • Президенту Турции Эрдогану выключили микрофон на конференции ООН из-за процедурных ограничений времени выступления.
  • Сначала подозревали саботаж Израиля, но выяснилось, что это было из-за соблюдения регламента, и Эрдогану дали договорить.

Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану выключили микрофон в ООН. Это вызвало ажиотаж в сети.

Подозревали в саботаже Израиль. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Clash Report.

Почему Эрдогану выключили микрофон в ООН?

В ООН выключали микрофон лидерам Турции и Индонезии на конференции ООН по решению палестинского вопроса и имплементации решения о 2 странах (Израиль и Палестину).

СМИ сначала писали о саботаже Израиля, но потом в управлении коммуникаций Турции объяснили, что произошло.

Микрофон Эрдогана выключали из-за процедуры. Лидеры имели 5 минут и речь, другие – 3 минуты. Аплодисменты в зале привели к тому, что Эрдогану таки дали договорить.

Совбез ООН собирался из-за российских самолетов в Эстонии: что известно

  • Министр иностранных дел Великобритании заявила, что силы Великобритании и НАТО что силы Великобритании и НАТО будут противостоять российским самолетам, если это будет нужно.

  • Представитель России в Совете Безопасности ООН Дмитрий Полянский, комментируя обвинения, заявил, что европейские лидеры "ненавидят" Россию.

  • Министр иностранных дел Нидерландов, выступая от имени трех стран Бенилюкса, также "решительно осудил эти нарушения". Он отметил, что это происходит уже не впервые, и игнорировать такие действия нельзя.

  • Глава МИД Германии Иоганн Вадефуль назвал инцидент в Эстонии "опасной эскалацией со стороны России" и "грубым нарушением международного права".