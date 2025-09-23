В сети разросся скандал из-за того, что Эрдогану выключили микрофон в ООН: почему так произошло
- Президенту Турции Эрдогану выключили микрофон на конференции ООН из-за процедурных ограничений времени выступления.
- Сначала подозревали саботаж Израиля, но выяснилось, что это было из-за соблюдения регламента, и Эрдогану дали договорить.
Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану выключили микрофон в ООН. Это вызвало ажиотаж в сети.
Подозревали в саботаже Израиль. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Clash Report.
Смотрите также Это еще одно военное преступление, – в ООН осудили публикации российских сообществ об атаках по Украине
Почему Эрдогану выключили микрофон в ООН?
В ООН выключали микрофон лидерам Турции и Индонезии на конференции ООН по решению палестинского вопроса и имплементации решения о 2 странах (Израиль и Палестину).
СМИ сначала писали о саботаже Израиля, но потом в управлении коммуникаций Турции объяснили, что произошло.
Микрофон Эрдогана выключали из-за процедуры. Лидеры имели 5 минут и речь, другие – 3 минуты. Аплодисменты в зале привели к тому, что Эрдогану таки дали договорить.
Совбез ООН собирался из-за российских самолетов в Эстонии: что известно
Министр иностранных дел Великобритании заявила, что силы Великобритании и НАТО что силы Великобритании и НАТО будут противостоять российским самолетам, если это будет нужно.
Представитель России в Совете Безопасности ООН Дмитрий Полянский, комментируя обвинения, заявил, что европейские лидеры "ненавидят" Россию.
Министр иностранных дел Нидерландов, выступая от имени трех стран Бенилюкса, также "решительно осудил эти нарушения". Он отметил, что это происходит уже не впервые, и игнорировать такие действия нельзя.
Глава МИД Германии Иоганн Вадефуль назвал инцидент в Эстонии "опасной эскалацией со стороны России" и "грубым нарушением международного права".