Укр Рус
24 Канал Новини світу У мережі розрісся скандал через те, що Ердогану вимкнули мікрофон в ООН: чому так сталося
23 вересня, 09:05
2

У мережі розрісся скандал через те, що Ердогану вимкнули мікрофон в ООН: чому так сталося

Сергій Попович
Основні тези
  • Президенту Туреччини Ердогану вимкнули мікрофон на конференції ООН через процедурні обмеження часу виступу.
  • Спочатку підозрювали саботаж Ізраїлю, але з'ясувалося, що це було через дотримання регламенту, і Ердогану дали договорити.

Президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану вимкнули мікрофон у ООН. Це спричинило ажіотаж у мережі.

Підозрювали у саботажі Ізраїль. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Clash Report.

Дивіться також Це ще один воєнний злочин, – в ООН засудили публікації російських спільнот про атаки по Україні 

Чому Ердогану вимкнули мікрофон в ООН?

У ООН вимикали мікрофон лідерам Туреччини та Індонезії на конференції ООН по розв'язанню палестинського питання та імплементації рішення про 2 країни (Ізраїль та Палестину).

ЗМІ спочатку писали про саботаж Ізраїлю, але потім в управлінні комунікацій Туреччини пояснили, що сталося.

Мікрофон Ердогану вимикали через процедуру. Лідери мали 5 хвилин та промову, інші – 3 хвилини. Оплески у залі призвели до того, що Ердогану таки дали договорити.

Радбез ООН збирався через російські літаки в Естонії: що відомо

  • Міністр закордонних справ Великої Британії заявила, що сили Великої Британії та НАТО протистоятимуть російським літакам, якщо це буде потрібно.

  • Представник Росії в Раді Безпеки ООН Дмитро Полянський, коментуючи звинувачення, заявив, що європейські лідери "ненавидять" Росію.

  • Міністр закордонних справ Нідерландів, виступаючи від імені трьох країн Бенілюксу, також "найрішучіше засудив ці порушення". Він наголосив, що це стається вже не вперше, й ігнорувати такі дії не можна.

  • Голова МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль назвав інцидент в Естонії "небезпечною ескалацією з боку Росії" та "грубим порушенням міжнародного права".