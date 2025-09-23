Президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану вимкнули мікрофон у ООН. Це спричинило ажіотаж у мережі.

Підозрювали у саботажі Ізраїль. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Clash Report.

Чому Ердогану вимкнули мікрофон в ООН?

У ООН вимикали мікрофон лідерам Туреччини та Індонезії на конференції ООН по розв'язанню палестинського питання та імплементації рішення про 2 країни (Ізраїль та Палестину).

ЗМІ спочатку писали про саботаж Ізраїлю, але потім в управлінні комунікацій Туреччини пояснили, що сталося.

Мікрофон Ердогану вимикали через процедуру. Лідери мали 5 хвилин та промову, інші – 3 хвилини. Оплески у залі призвели до того, що Ердогану таки дали договорити.

