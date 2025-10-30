"Было бы честью": отец Илона Маска хочет российское гражданство

Южноафриканский предприниматель Эррол Маск, отец американского миллиардера Илона Маска, заявил, что не против получить российское гражданство. Он сказал, что это было бы честью для него.

Об этом его спросила российская журналистка. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на агентство ТАСС.

Зачем Эрролу Маску российское гражданство?

На вопрос журналистки, хотел бы он стать гражданином России, Эррол Маск ответил: "Конечно, почему бы нет?".

Хороший вопрос. Я удивлен, не ожидал такого вопроса. Да. Почему нет? Это было бы большой честью для меня,

– отметил бизнесмен.

Также он отметил, что его сын ранее неоднократно мог посещать Россию инкогнито, а теперь планирует обсудить с ним возможность более публичных визитов.

"Я скажу ему, чтобы он чаще приезжал. Очевидно, он важная фигура. И когда он приезжает в определенные страны, то делает это тайком или открыто", – сказал он.

Эррол Маск ранее посещал Москву