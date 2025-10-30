"Було б честю": батько Ілона Маска хоче російське громадянство
- Еррол Маск, батько Ілона Маска, заявив, що не проти отримати російське громадянство, вважаючи це честю.
- Він зазначив, що Ілон Маск може обговорити з ним можливість більш публічних візитів до Росії.
Південноафриканський підприємець Еррол Маск, батько американського мільярдера Ілона Маска, заявив, що не проти отримати російське громадянство. Він сказав, що це було б честю для нього.
Про це його запитала російська журналістка. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на агентство ТАСС.
Навіщо Ерролу Маску російське громадянство?
На запитання журналістки, чи хотів би він стати громадянином Росії, Еррол Маск відповів: "Звичайно, чому б ні?".
Гарне запитання. Я здивований, не чекав такого запитання. Так. Чому ні? Це було б великою честю для мене,
– зазначив бізнесмен.
Також він зазначив, що його син раніше неодноразово міг відвідувати Росію інкогніто, а тепер планує обговорити з ним можливість більш публічних візитів.
"Я скажу йому, щоб він частіше приїжджав. Вочевидь, він важлива фігура. І коли він приїжджає у певні країни, то робить це потайки або відкрито", – сказав він.
Еррол Маск раніше відвідував Москву
Еррол Маск відвідав Москву для участі у форумі російського ідеолога Олександра Дугіна.
У розмові з російськими ЗМІ Маск-старший розкритикував свого сина за його тодішній конфлікт із чинним президентом США Дональдом Трампом, вважаючи це серйозною помилкою.