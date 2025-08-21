Российская армия ночью в четверг, 21 августа, установила один из своих сумасшедших антирекордов. Оккупанты били по предприятиям гражданской инфраструктуры, жилым домам, а также по мирному населению.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на украинского президента Владимира Зеленского. Он отреагировал на ночной террор в отношении украинских городов и рассказал дополнительные детали.

Как отреагировал Зеленский на ночную атаку?