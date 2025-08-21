Укр Рус
24 Канал Новости Украины Этой ночью российская армия установила один из своих безумных антирекордов, – Зеленский
21 августа, 10:19
1

Этой ночью российская армия установила один из своих безумных антирекордов, – Зеленский

Маргарита Волошина

Российская армия ночью в четверг, 21 августа, установила один из своих сумасшедших антирекордов. Оккупанты били по предприятиям гражданской инфраструктуры, жилым домам, а также по мирному населению.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на украинского президента Владимира Зеленского. Он отреагировал на ночной террор в отношении украинских городов и рассказал дополнительные детали.

Смотрите также Массированный удар по Украине: враг атаковал энергетическую и гражданскую инфраструктуру 

Как отреагировал Зеленский на ночную атаку?

 