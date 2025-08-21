Російська армія вночі у четвер, 21 серпня, встановила один зі своїх божевільних антирекордів. Окупанти били по підприємствах цивільної інфраструктури, житлових будинках, а також по мирному населенню.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на українського президента Володимира Зеленського. Він відреагував на нічний терор щодо українських міст та розповів додаткові деталі.

Дивіться також Масований удар по Україні: ворог атакував енергетичну та цивільну інфраструктуру

Як відреагував Зеленський на нічну атаку?

За його словами, росіяни запустили кілька ракет проти цивільного американського підприємства на Закарпатті, на якому виробляли побутові речі. Він назвав цей удар показовим, бо навіть такі об'єкти є мішенню для росіян.

Президент додав, що наразі на підприємстві рятувальники досі гасять пожежу. За останніми даними, відомо про 15 осіб, які отримали поранення через російський удар у цьому регіоні, їм усім надали необхідну допомогу.

Ба більше, рятувальники працюють і в багатьох інших областях. Зеленський констатував, що загалом протягом ночі росіяни випустили 574 ударних дрони та 40 ракет, більшість вдалося збити, проте деякі цілі, на жаль, не змогли.

І цього удару росіяни завдали так, наче нічого взагалі не змінюється. Наче немає жодних зусиль світу, щоб зупинити цю війну. Потрібна реакція на це. Досі немає жодного сигналу з Москви, що вони справді збираються йти на змістовні перемовини та завершувати цю війну. Потрібен тиск. Сильні санкції, сильні тарифи. Дякую всім, хто допомагає,

– написав Володимир Зеленський.

В яких областях є наслідки атаки?