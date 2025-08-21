Цієї ночі російська армія встановила один зі своїх божевільних антирекордів, – Зеленський
- Російська армія вночі 21 серпня завдала удару по цивільному підприємству на Закарпатті, що виробляло побутові речі.
- Загалом за ніч росіяни запустили 574 дрони та 40 ракет, більшість з яких були збиті, проте деякі, на жаль, досягли цілей.
- Президент Зеленський закликав до сильних санкцій та тарифів, зазначивши відсутність сигналів з Москви щодо переговорів.
Російська армія вночі у четвер, 21 серпня, встановила один зі своїх божевільних антирекордів. Окупанти били по підприємствах цивільної інфраструктури, житлових будинках, а також по мирному населенню.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на українського президента Володимира Зеленського. Він відреагував на нічний терор щодо українських міст та розповів додаткові деталі.
Дивіться також Масований удар по Україні: ворог атакував енергетичну та цивільну інфраструктуру
Як відреагував Зеленський на нічну атаку?
За його словами, росіяни запустили кілька ракет проти цивільного американського підприємства на Закарпатті, на якому виробляли побутові речі. Він назвав цей удар показовим, бо навіть такі об'єкти є мішенню для росіян.
Президент додав, що наразі на підприємстві рятувальники досі гасять пожежу. За останніми даними, відомо про 15 осіб, які отримали поранення через російський удар у цьому регіоні, їм усім надали необхідну допомогу.
Ба більше, рятувальники працюють і в багатьох інших областях. Зеленський констатував, що загалом протягом ночі росіяни випустили 574 ударних дрони та 40 ракет, більшість вдалося збити, проте деякі цілі, на жаль, не змогли.
І цього удару росіяни завдали так, наче нічого взагалі не змінюється. Наче немає жодних зусиль світу, щоб зупинити цю війну. Потрібна реакція на це. Досі немає жодного сигналу з Москви, що вони справді збираються йти на змістовні перемовини та завершувати цю війну. Потрібен тиск. Сильні санкції, сильні тарифи. Дякую всім, хто допомагає,
– написав Володимир Зеленський.
В яких областях є наслідки атаки?
- Противник уночі атакував Дніпропетровську область, застосувавши 18 БпЛА та дві ракети. Постраждав 48-річний чоловік, пошкоджено п'ять приватних будинків, п'ять господарських споруд, авто, газогін та лінії електропередач.
- Також через атаку вночі потерпав Львів. За попередньою інформацією, внаслідок удару загинула 1 людина, ще 2 особи отримали поранення. Крім того, повідомляли про пошкодження десятків житлових будинків.
- Крім вищезгаданого, агресор завдав по Запоріжжю два удари. За даними начальника ОВА Івана Федорова, є пошкодження на кількох обʼєктах промислової інфраструктури, постраждали й будинки поруч.