Украинцы с ужасом вспоминают начало полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. Когда россияне наступали со всех сторон именно на плечи волонтеров легла задача спасения украинцев, в том числе и самых маленьких.

Одной из таких людей была соучредитель фонда "Тринити Украина", волонтер Екатерина Ковалева. В подкасте "Воин свободы" эксклюзивно для 24 Канала она рассказала, как спасала детей с прифронтовых территорий.

До полномасштабного вторжения Екатерина Ковалева занималась логистическими перевозками, но после 24 февраля ее ресурсы понадобились для волонтерских нужд. Сейчас же она совмещает свою основную работу – логистику и волонтерство.

Могу сказать: "Да, я очень устала. Да, это очень сложно",

– добавила Катя.

"Я была для всех "Катя – перевозчик"

Она вспомнила, как в начале полномасштабного вторжения ее 15 фур стояли на погрузке в Лондоне. Но сразу же Екатерина договорилась с поставщиками разгрузить все на складах, чтобы загрузить в пустую технику гуманитарную помощь.

В телефонах всех я была записана "Катя – перевозчик", а в начале войны перевозчики стали теми, кто вывозит людей. Когда ко мне звонили с этой просьбой, сначала отказывалась, говорила, что у меня 20-тонные фуры в Европе, я не могу. Но однажды меня набрала совсем молоденькая девочка, позади нее кто-то плакал, стояли крики,

– рассказала волонтерка.

В трубке девушка просила вывести из Харьковской области детский дом с 47 детьми с синдромом Дауна и двух работников – директора и ее.

Это было впервые, когда Екатерина вывезла детей. Сначала вывезли в Харьков, договорились о вагоне для детей, несмотря на очень сложную ситуацию с эвакуационными поездами.

"В Киеве я ждала с памперсами, едой, одеждой, надо было детей хотя бы переодеть. Затем заработало "сарафанное радио", и я вывезла еще три детских дома", – рассказала волонтер.

Из одного детдома вывозили 12 детей, пятеро из которых были отравлены.

Ребята из Нацгвардии нашли и привезли нам медсестру, и в таком страшном подвале мы стояли с капельницами в руках, капали, чтобы отправить детей дальше. Так и началось, я начала вывозить людей. Были уже организованы целые колонны из маршруток, автобусов, а люди писали заявки,

– вспомнила Катя.

