Говорится о детях, которых воспитывают на русском. Об этом с 24 Каналом поделилась оператор БпЛА Любовь Шипилюк, заметив, что также ей трудно слышать равнодушие мышления украинцев относительно войны.

Что причиняет боль добровольцу?

Оператор БпЛА в мирной жизни она дает концерты и одновременно привлечена к войску. По ее словам, справиться с этим трудно – она подозревает, что имеет состояние вроде депрессии, но на психолога нужно тратить деньги.

Есть такие моменты, что когда приезжаю оттуда (с фронта – 24 Канал), и порой понимаю, что просто не хочу вставать с постели. Когда просыпаюсь, думаю, для чего? Мне не хочется вставать, есть, пить, выходить из дома,

– сказала она.

Шипилюк заметила, что ей трудно находиться на улице и слышать русскую речь – от детей. В эти моменты у нее возникает вопрос: для чего мы это делаем? Ведь эти дети, которые вырастут, станут русскоязычной частью общества в Украине. И это будет поводом для России вторгнуться в Украину через 20 – 30 лет, поэтому она понимает, что будет снова воевать.

"На следующий раз я уже точно должна быть готова, и сейчас нужно получать этот опыт, чтобы потом иметь возможность защитить уже своих детей, ведь очень хочу, чтобы у меня были. Это тоже важный момент – мне страшно погибнуть, потому что у меня нет детей. У меня также очень болит, когда мои друзья, молодые люди, погибают, а после них не остаются потомки. А это лучшие люди нашей нации – умные, сознательные, смелые, не рабы, а готовы бороться за свою свободу и свободу", – отметила оператор БпЛА.

Она подчеркнула, что эти люди погибают, не оставляя после себя никого, а продолжают жить люди, которым "и так нормально", которых все устраивает, лишь бы только не было войны. Неважно под кем быть, лишь бы только был хлеб и чтобы их не трогали.

Для меня это пример рабского мышления, которое также присутствует в некоторых украинцах, и оно мне очень не нравится, потому что так не должно быть,

– отметила она.

Шипилюк добавила, что ее окружение – это военные, волонтеры, люди, касающиеся этого, которые понимают, что происходит и максимально вкладываются. Поэтому ей с ними легко. Когда же она оказывается в другом кругу людей – хочет быстрее его покинуть.

По ее мнению, здесь нужна работа культурных деятелей – создавать качественный, классный продукт, чтобы люди, хотели его слушать, смотреть. И тогда постепенно они придут к собственной самоидентификации, к пониманию, кто они.

Кстати, оператор БпЛА также рассказала, почему она не понимает уклонистов. Ее раздражают истории о том, как 40-летние мужчины прячутся в кустах, которые ей рассказывает мама, когда она возвращается в родное село.