Такое мнение 24 Каналу выразила оператор БпЛА Любовь Шипилюк, заметив, что она не понимает мужчин, которые не хотят, чтобы их не трогали. В то же время как молодые парни рвутся защищать страну, как только они становятся совершеннолетними.

Отношение к уклонистам

Оператор БпЛА отметила, что пока есть Россия – у нас не будет той нормальной жизни, о которой мы мечтаем. Потому что все теряет смысл. Страна-агрессор придет и будет убивать: убивать женщин, детей – как они умеют это делать. Мужчины же пойдут воевать просто уже не за украинцев, а за россиян – и никто их не будет спрашивать.

Она подчеркнула, что надо иметь хоть какую-то эмпатию и интересоваться тем, что такое война – это очень важно. В гражданской жизни ее обижает или болит больше всего, когда она возвращается к себе в село и слышит истории об уклонистах.

Например, мама рассказывает, что 40-летний дядя прячется в кустах, огородах – убегает от ТЦК, чтобы его не поймали, потому что ему страшно. Потому что он боится. Я не знаю, что сказать... Но у меня, уважения к таким людям совсем нет,

– подчеркнула Шипилюк.

Она рассказала, что на этом выезде познакомилась с парнем – ее побратимом, которому 18 лет. Он, по словам операторки БпЛА, умный, образованный, сообразительный, очень такой – с любовью к Украине и к людям. Однажды побратим сказал: "Все, мне 18 – я должен идти в армию. Это мой долг. Я – мужчина, я должен защищать свою семью, свою будущую семью. Потому что мне уже два месяца, как 18 – я уклонист. Я еще не в армии".

"У меня искренний восторг от этого знакомства. Я думаю: вот это – человек! Мне неприятно это слушать – что какой-то 18-летний парень идет воевать, потому что он чувствует долг. Он – замечательный человек, настоящий мужчина. А вот человек, которому 40 лет, у которого двое уже взрослых детей... Ему не хочется. У него даже нет этого желания – кого-то там защитить. Ему лишь бы просто не трогали. Мне это неприятно, что молодое поколение реально должно, должно все это сгребать", – сказала она.

Шипилюк добавила, что в гражданской жизни она также не переносит русскую музыку. Для нее эта недалекость выглядит мизерно, поэтому она этого не понимает.