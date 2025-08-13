Сейчас в громадах находится около 1 150 детей. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на главу Донецкой ОГА Вадима Филашкина.

Из каких общин в Донецкой области эвакуируют людей?

В Донецкой области 13 августа местные власти начинают принудительную эвакуацию. Семьи с малышами будут вывезены из города Белозерское, сел Благодать, Боковое, Веселое Поле, Весна, Мировое, Нововодяное Белозерской громады.

Также принудительную эвакуацию объявлено в селах Святогоровка, Викторовка, Вировка, Копани, Нововикторовка, Новоукраинка и Степи Добропольской громады.

Начальник Донецкой ОГА, поручил местной власти вместе с правоохранителями быстро организовать перевозку семей в безопасные регионы Украины и обеспечить условия для проживания.

Еще раз подчеркиваю: пребывание на территории Донецкой области несет постоянную опасность,

– добавил Филашкин.

Соответствующее решение приняла региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Донецкой области.

Напомним, российским войскам удалось продвинуться на Добропольском направлении благодаря сочетанию различных тактик ударов беспилотников. Враг и дальше пытается прорвать украинскую оборону, с помощью небольших пехотных и диверсионных групп.