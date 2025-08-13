Наразі у громадах перебуває близько 1 150 дітей. Про це інформує 24 Канал з посиланням на очільника Донецької ОВА Вадима Філашкіна.
З яких громад на Донеччині евакуюють людей?
У Донецькій області 13 серпня місцева влада розпочинає примусову евакуацію. Родин із малечею буде вивезено з міста Білозерське, сіл Благодать, Бокове, Веселе Поле, Весна, Мирове, Нововодяне Білозерської громади.
Також примусову евакуацію оголошено у селах Святогорівка, Вікторівка, Вірівка, Копані, Нововікторівка, Новоукраїнка та Степи Добропільської громади.
Начальник Донецької ОВА, доручив місцевій владі разом із правоохоронцями швидко організувати перевезення родин у безпечніші регіони України та забезпечити умови для проживання.
Вкотре наголошую: перебування на території Донецької області несе постійну небезпеку,
– додав Філашкін.
Відповідне рішення ухвалила регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Донецької області.
Нагадаємо, російським військам вдалося просунутися на Добропільському напрямку завдяки поєднанню різних тактик ударів безпілотників. Ворог і далі намагається прорвати українську оборону, за допомогою невеликих піхотних та диверсійних груп.