Наразі у громадах перебуває близько 1 150 дітей. Про це інформує 24 Канал з посиланням на очільника Донецької ОВА Вадима Філашкіна.

Дивіться також В ISW пояснили, як ворог досяг тактичних успіхів на Добропільському та Покровському напрямках

З яких громад на Донеччині евакуюють людей?

У Донецькій області 13 серпня місцева влада розпочинає примусову евакуацію. Родин із малечею буде вивезено з міста Білозерське, сіл Благодать, Бокове, Веселе Поле, Весна, Мирове, Нововодяне Білозерської громади.

Також примусову евакуацію оголошено у селах Святогорівка, Вікторівка, Вірівка, Копані, Нововікторівка, Новоукраїнка та Степи Добропільської громади.

Начальник Донецької ОВА, доручив місцевій владі разом із правоохоронцями швидко організувати перевезення родин у безпечніші регіони України та забезпечити умови для проживання.

Вкотре наголошую: перебування на території Донецької області несе постійну небезпеку,

– додав Філашкін.

Відповідне рішення ухвалила регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Донецької області.

Нагадаємо, російським військам вдалося просунутися на Добропільському напрямку завдяки поєднанню різних тактик ударів безпілотників. Ворог і далі намагається прорвати українську оборону, за допомогою невеликих піхотних та диверсійних груп.