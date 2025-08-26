Українці з жахом згадують початок повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року. Коли росіяни сунули з усіх боків саме на плечі волонтерів лягло завдання порятунку українців, зокрема і наймолодших.

Однією з таких людей була співзасновниця фонду "Триніті Україна", волонтерка Катерина Ковальова. У подкасті "Воїн волі" ексклюзивно для 24 Каналу вона розповіла, як рятувала дітей з прифронтових територій.

До повномасштабного вторгнення Катерина Ковальова займалася логістичними перевезеннями, але після 24 лютого її ресурси знадобились для волонтерських потреб. Зараз же вона поєднує свою основну роботу – логістику і волонтерство.

Можу сказати: "Так, я дуже втомилася. Так, це дуже складно",

– додала Катя.

"Я була для всіх "Катя – перевізник"

Вона пригадала, як на початку повномасштабного вторгнення її 15 фур стояли навантаженні у Лондоні. Але одразу ж Катерина домовилася з постачальниками розвантажити все на складах, аби завантажити в пусту техніку гуманітарну допомогу.

В телефонах усіх я була записана "Катя – перевізник", а на початку війни перевізники стали тими, хто вивозить людей. Коли до мене телефонували з цим проханням, спочатку відмовлялась, казала, що в мене 20-тонні фури в Європі, я не можу. Але одного дня мене набрала зовсім молоденька дівчинка, позаду неї хтось плакав, стояли крики,

– розповіла волонтерка.

В слухавці дівчина просила вивести з Харківської області дитячий будинок з 47 дітьми із синдромом Дауна і двох працівників – директора та її.

Це було вперше, коли Катерина вивезла дітей. Спочатку вивезли до Харкова, домовилися про вагон для дітей, попри дуже складну ситуацію з евакуаційними потягами.

"В Києві я чекала з памперсами, їжею, одягом, треба було дітей хоча б переодягнути. Потім запрацювало "сарафанне радіо", і я вивезла ще три дитячі будинки", – розповіла волонтерка.

З одного дитбудинку вивозили 12 дітей, п'ятеро з яким були отруєні.

Хлопці з Нацгвардії знайшли і привезли нам медсестру, і в такому страшному підвалі ми стояли з крапельницями в руках, крапали, щоб відправити дітей далі. Так і почалось, я почала вивозити людей. Були вже організовані цілі колони з маршруток, автобусів, а люди писали заявки,

– пригадала Катя.

Евакуація з прифронтових територій продовжується: де це обов'язково