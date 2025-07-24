Про це пише 24 Канал з посиланням на Вадима Філашкіна, очільника Донецької ОВА.
Дивіться також Ворог розвиває наступ під Покровськом, – військові про ситуацію на Східному напрямку
Що відомо про евакуацію на Донеччині?
На Донеччині розпочато обов'язкову евакуацію з низки населених пунктів.
Розпочинаємо евакуацію родин з дітьми у примусовий спосіб з міста Добропілля, сіл Ганнівка, Новий Донбас, Рубіжне Добропільської громади та сіл Добропілля, Надія, Новокриворіжжя, Новомар’ївка, Новофедорівка, Ракша Криворізької громади,
– ідеться в повідомленні.
Філашкін повідомив, що відповідне рішення ухвалили сьогодні 24 липня на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Донецької області.
За даними очільника ОВА, всього у цих населених пунктах наразі орієнтовно перебуває 928 дітей.
"Дав доручення місцевій владі, керівникам структурних підрозділів ОДА у координації з правоохоронцями якомога швидше організувати належну евакуацію сімей, в яких перебувають ці діти та забезпечити належні умови проживання на більш безпечній території України", – додав він.
Глава ОВА вкотре наголосив, що "перебування на території Донецької несе постійну небезпеку".
"Евакуюйтесь, поки це ще можливо! Бережіть своїх близьких та не наражайте їх на небезпеку!" – резюмував Філашкін.
Дивіться також Найбільше ворог атакує Покровський і Лиманський напрямки: карта фронту на 24 липня
До слова, 24 липня об 11 годині ранку, окупанти завдали 3 авіаудари ФАБ-250 із модулем УМПК по Костянтинівці. В зоні ураження опинилась житлова забудова.
В обласній прокуратурі вказали, що внаслідок атаки ворога на вулиці загинули 48 і 59-річні містянки. Крім того, зазнали тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості 12 цивільних віком від 41 до 85 років. У них діагностували мінно-вибухові та черепно-мозкові травми, осколкові поранення, перелом, рвані та різані рани, забій і контузію.
Вказувалося, що пошкоджено 5 багатоповерхових та 8 приватних будинків, торговельні заклади, автотранспорт.