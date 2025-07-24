Про це пише 24 Канал з посиланням на Вадима Філашкіна, очільника Донецької ОВА.

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Що відомо про евакуацію на Донеччині?

На Донеччині розпочато обов'язкову евакуацію з низки населених пунктів.

Розпочинаємо евакуацію родин з дітьми у примусовий спосіб з міста Добропілля, сіл Ганнівка, Новий Донбас, Рубіжне Добропільської громади та сіл Добропілля, Надія, Новокриворіжжя, Новомар’ївка, Новофедорівка, Ракша Криворізької громади,

– ідеться в повідомленні.

Філашкін повідомив, що відповідне рішення ухвалили сьогодні 24 липня на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Донецької області.

За даними очільника ОВА, всього у цих населених пунктах наразі орієнтовно перебуває 928 дітей.

"Дав доручення місцевій владі, керівникам структурних підрозділів ОДА у координації з правоохоронцями якомога швидше організувати належну евакуацію сімей, в яких перебувають ці діти та забезпечити належні умови проживання на більш безпечній території України", – додав він.

Глава ОВА вкотре наголосив, що "перебування на території Донецької несе постійну небезпеку".

"Евакуюйтесь, поки це ще можливо! Бережіть своїх близьких та не наражайте їх на небезпеку!" – резюмував Філашкін.

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До слова, 24 липня об 11 годині ранку, окупанти завдали 3 авіаудари ФАБ-250 із модулем УМПК по Костянтинівці. В зоні ураження опинилась житлова забудова.

В обласній прокуратурі вказали, що внаслідок атаки ворога на вулиці загинули 48 і 59-річні містянки. Крім того, зазнали тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості 12 цивільних віком від 41 до 85 років. У них діагностували мінно-вибухові та черепно-мозкові травми, осколкові поранення, перелом, рвані та різані рани, забій і контузію.

Вказувалося, що пошкоджено 5 багатоповерхових та 8 приватних будинків, торговельні заклади, автотранспорт.