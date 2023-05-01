Унижение кремлевского карлика: поедет ли Путин в ЮАР на саммит БРИКС
В августе в ЮАР должен пройти саммит БРИКС, на который предварительно был приглашен Владимир Путин. Впрочем, российского диктатора попросили не приезжать из-за ордера МУС и вероятности его ареста. Это еще больше сказывается на так называемых остатках репутации России.
Это в эфире 24 Канала прокомментировал руководитель Центра анализа и стратегии Игорь Чаленко. Он отметил, что нужно подождать и посмотреть на искренность таких шагов от ЮАР.
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ЮАР торгуется
Так считает Чаленко, поскольку уже был прецедент, когда ЮАР впустила на свою территорию лидера Судана, которому тоже был выписан ордер Международного уголовного суда.
"Есть вопрос об искренности таких шагов. ЮАР еще придется оправдываться о якобы выходе из МУС и Римского устава и показывать диаметрально противоположный курс. А сейчас подчеркивать, что Путин не может приехать и пусть включается через видеосвязь", – сказал он.
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Выход Лаврова
Эксперт иронически отметил, что теперь ход должен сделать Лавров, который в очередной раз заявит о так называемом "угнетении бедной России". Но очевидно, что это событие – полное дипломатическое поражение для страны-агрессора.
Это полное унижение кремлевского карлика. Но понимаем, что еще есть время до августа и могут как-то переиграть. Тему с ЮАР нужно контролировать и своевременно информационно реагировать. Россия будет пытаться туда попасть, но то, что им дали пощечину – очевидно,
– подчеркнул он.
Участие Путина в саммите БРИКС: последнее
- Саммит БРИКС – встреча глав пяти государств: Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки. Последняя принимает гостей. Недавно стало известно, что ЮАР, не поддерживающая санкции против России, попросила Путина не приезжать и присоединиться по видеосвязи. Все из-за ордера МУС по которому страна должна арестовать российского диктатора.
- Интересно, что неделю назад ЮАР пыталась найти решение и встретиться со своим другом-Путиным. Так, страна заявила о вероятности выхода из Римского устава. Но уже через несколько дней "дала заднюю" и сообщила, что будет стоять на стороне международного права.
- Между тем, в Кремле ищут оправдание этой ситуации. Российский политолог Сергей Марков рассказывает сказки, мол, спецслужбы США и Великобритании "мечтают убить Путина". Эти тезисы разгоняют пропагандистские СМИ.