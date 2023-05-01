Приниження кремлівського карлика: чи поїде Путін до ПАР на саміт БРІКС

В серпні у ПАР має відбутися саміт БРІКС, на який попередньо був запрошений Владімір Путін. Утім, російського диктатора попросили не приїздити через ордер МКС і ймовірність його арешту. Це ще більше б'є по так званим залишкам репутації Росії.

Це в ефірі 24 Каналу прокоментував керівник Центру аналізу та стратегії Ігор Чаленко. Він відзначив, що треба почекати і подивитися на щирість таких кроків від ПАР.

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ПАР торгується

Так вважає Чаленко, оскільки вже був прецедент, коли ПАР впустила на свою територію лідера Судану, якому теж було виписано ордер Міжнародного кримінального суду.

"Є питання стосовно щирості таких кроків. ПАР ще доведеться виправдовуватися про нібито вихід з МКС і Римського статуту та показувати діаметрально протилежний курс. А зараз підкреслювати, що Путін не може приїхати і нехай вмикається через відеозв'язок", – сказав він.

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Вихід Лаврова

Експерт іронічно зазначив, що тепер хід має зробити Лавров, який вчергове заявить про так зване "гноблення бідної Росії". Та очевидно, що ця подія – повна дипломатична поразка для країни-агресорки.

Це повне приниження кремлівського карлика. Але розуміємо, що ще є час до серпня і може якось переграють. Тему з ПАР треба контролювати і вчасно інформаційно реагувати. Росія намагатиметься туди потрапити, але те, що їм дали ляпас – очевидно,

– підкреслив він.

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