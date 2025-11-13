На свадьбу исполняющему обязанности председателя Львовского облсовета родители подарили 2 миллиона

Юрий Холод получил свадебный подарок от родителей на сумму два миллиона гривен. Чиновник рассказал, что планирует тратить средства на семейную жизнь и будущее с избранницей.

Заместитель председателя Львовского облсовета, а ныне исполняющий обязанности председателя совета Юрий Холод 15 октября зарегистрировал на сайте НАПК сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии после своей женитьбы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ZAXID.NET.

Что на свадьбу подарили родители Холода?

Согласно данным НАПК, 10 октября Холод получил от родителей Игоря и Романии Холодов свадебный подарок в размере 2 миллиона гривен. По курсу НБУ эта сумма составляет около 48 тысяч долларов. Чиновник подтвердил получение такого подарка и поделился куда планирует потратить средства.

Мы планируем семейную жизнь, я хочу детей. У нас уже есть один ребенок (жена Юрия Холода имеет 4-летнюю дочь от первого брака – 24 Канал). К сожалению, на отдых я не могу поехать туда, куда хочу. Это будет неправильно. Поэтому я подожду, пока война закончится или остановится, после того будет медовый месяц,

– рассказывает Юрий.

Где состоялась свадьба и кто стал избранницей чиновника?

Юрий Холод в возрасте 34 лет женился на 27-летней избраннице Софии Ганяк. Свадьба состоялась 10 октября 2025 года в загородном пятизвездочном комплексе Edem Resort Medical & SPA, который принадлежит бывшему нардепу Игорю Кривецкому. Однако больше подробностей Холод не рассказал, мол, хочет чтобы семейная жизнь оставалась частной.

Известно, что у Холода этот брак первый, тогда как у его жены уже есть ребенок.

По данным СМИ, в 2023 году Ганяк возглавляла социальный отдел благотворительного фонда "Hope UA", который принадлежал семье Гринкевичей.

Что еще известно о главе Львовского облсовета?