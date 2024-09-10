Ориентировочная цена такого автомобиля – 24 тысячи долларов (около 984 тысячи гривен). При этом годовой заработок Василисы Софранюк в 2023 году составлял только 128 тысяч гривен, которые она получила в качестве зарплаты работая во Львовском облсовете.

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Официально авто записано на 62-летнего отца Василисы Ивана Федюка. В то же время телеграмм-канал "Политический трэш", автором которого является бывший работник Львовской ОГА Дмитрий Посыпанко, пишет, что новым автомобилем пользуется Василиса Софранюк, которая приезжает на Porsche Cayenne на работу и паркует его возле гаражей Львовского облсовета.

Софранюк любит дорогие авто

Никаких сбережений она не декларирует. При этом девушка любит дорогие автомобили и за время полномасштабной войны, кроме Porsche Cayenne, в июле 2022 года она приобрела Mercedes-Benz CLA 250 2015 года выпуска. Стоимость этого авто в то время составила - 584 тысячи гривен или около 16 тысяч долларов США.

На новом Porsche Cayenne Василиса Софранюк сохранила "зеркальные" номера ВС1001HX, которые ранее были на ее Mercedes-Benz CLA 250.



Porsche Cayenne Софронюк / Фото из телеграм-канала "Политический трэш"

Василиса Софранюк подтвердила эту информацию.

"Я поменяла авто, пока оно не задекларировано. Там лжи нет, все правдиво, прошло лишь две недели, то еще задекларирую", – написала она.



Софранюк говорит, что не успела задекларировать авто / Скриншот с фейсбука

Не первый скандал с Софранюк

Работница Львовского облсовета стала известной после скандала, когда бывший начальник управления Патрульной полиции Львовской области Роман Пилипенкоодарил ей разрешение на проезд по львовской площади Рынок.

Девушка опубликовала видео в соцсети, где открывает коробку, в которой, по ее словам, находится разрешение на проезд по площади Рынок на ее "Мерседес". Подписала видео Софранюк "люблю п*вий*буватись".

После скандала Пилипенко отстранили от исполнения служебных обязанностей. А Софранюк получила выговор.