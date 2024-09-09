Срок содержания под стражей продлен до 1 ноября 2024 года с альтернативой внесения залога в размере 360 миллионов гривен. Еще в апреле этого же года он составлял 393 миллионов гривен.

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Суд продлил срок содержания под стражей Гринкевича

В случае внесения залога Гринкевич будет обязан:

прибывать по каждому требованию;

не отлучаться из поселка Козин Киевской области без разрешения;

сообщать об изменении своего места жительства и/или места работы;

сдать на хранение загранпаспорта и носить электронный браслет.

Напомним, что еще в 2023 году ГБР начало расследование по факту сделок с закупками одежды и белья для ВСУ. Компании львовского бизнесмена Игоря Гринкевича выиграли 23 тендера на поставку Министерству обороны одежды на более 1,5 миллиарда гривен.

Свои обязательства компании не выполнили или сделали это ненадлежащим образом, что нанесло государству более миллиарда гривен убытков. Гринкевич-старший еще и пытался дать взятку следователю Государственного бюро расследований, тогда же его и задержали.