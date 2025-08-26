Боится, но готовится: политический деятель из США объяснил нынешнюю позицию Европы
- Юрий Рашкин отметил, что Европа стремится изолировать Россию от ее возможных партнеров, таких как Китай, и усиливает свою обороноспособность для сдерживания агрессии.
- На саммите НАТО в 2025 году было решено повысить инвестиции до 5% ВВП на ВПК, а Германия и Эстония увеличивают оборонные мощности и устанавливают заграждения на границе с Россией.
Европейские делегации посещают Вашингтон, чтобы удержать США на своей стороне и не дать Дональду Трампу перейти на сторону Владимира Путина.
Европа стремится защититься от России. Именно поэтому она может проводить такую политику, которая бы могла изолировать Россию от поддержки ее вероятных партнеров.
Общественный и политический деятель из США Юрий Рашкин в эфире 24 Канала заявил, что Китай и США, вероятно, будут стоять в стороне от России. В то же время Европа настойчиво будет делать шаги для сдерживания ее агрессии.
Смотрите также Норвегия и Германия оплатят закупку двух систем Patriot для Украины
Европа может сдерживать Россию
"Россия остается один на один с очень напуганной и все более агрессивной Европой", – сказал Юрий Рашкин.
Он добавил, что сейчас важно, чтобы Дональд Трамп не перешел на сторону Владимира Путина. По этой причине европейские делегации часто посещают Вашингтон и расхваливают "величие" американского президента. Одновременно Европа также удерживает и Китай в стороне, ведь она является крупным заказчиком.
И остается одна одинокая и обессиленная Россия перед разъяренной Европой, которая только теперь начинает использовать свой арсенал возможностей. Поэтому все это может на самом деле очень плохо закончиться для "путинского режима",
– сказал Рашкин.
Он добавил, что если европейцам удастся успешно удержать ситуацию на своей стороне и надавить на Китай, чтобы он не вмешивался, то для России сложится довольно печальная перспектива: остаться один на один с большой разъяренной Европой.
Как Европа повышает свою обороноспособность?
- В 2025 году на саммите НАТО было решено повысить инвестиции до 5% ВВП на ВПК. Нынешняя декларация НАТО обязывает членов Альянса в течение следующих 10 лет инвестировать 3,5% на оборонные цели и 1,5% на киберзащиту, инфраструктуру и промышленность.
- Германия наращивает производственные мощности ВПК и планирует до конца 2025 года закупить 20 истребителей Eurofighter, 5 тысяч БТР Boxer и 3,5 тысячи БТР Patria. Между тем опрос в Германии показал, что почти две трети граждан не хотят защищать свою страну в случае войны.
- Эстония устанавливает заграждения на границе с Россией: там смонтировали массивные металлические ворота, которые должны останавливать нелегальное пересечение. Кроме того, Эстония установила баррикады.