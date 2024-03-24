"Воюет не только Путин": к российскому посольству в Вильнюсе принесли ведро с фекалиями

Украина более двух лет отбивает полномасштабное российское вторжение. В Вильнюсе к российскому посольству принесли ведро с фекалиями и напомнили, что воюет против нашего государства не только Путин.

Подчеркнул это проукраинский активист, литовец Валдас Барткевичус. Он решил возле стихийного мемориала жертвам теракта в "Крокус Сити Холле" оставить ведро с фекалиями, а также важное напоминание.

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Воюет вся Россия, – Барткевичус

Воюет не только Путин, но и вся Россия, жаль, что хорошие россияне смогли обмануть не только американцев и Запад, но и вильнюсских розовых ослов,

– написал он в своем фейсбуке.

Под посольство России в Вильнюсе принесли ведро с фекалиями: смотрите видео

Слова активиста чрезвычайно важны. Ведь есть те, кто пытается вынести россиян за скобки, оставив виновником в кровопролитной войне Владимира Путина. Но следует раз и навсегда себе запомнить, что непосредственно убивают в Украине мирных жителей не Путин и его подхалимы из Кремля. Это делают самые обычные россияне. Те самые "маленькие люди", которые избирали Путина и подчиняются ему.

Вернемся к Барткевичусу. Он регулярно занимается организацией в Вильнюсе акций против так называемой российской оппозиции. К примеру, он участвовал в атаках на "ШИЗО Навального", а также пытался мешать очереди в "Полудень против Путина".

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Реакция здорового человека поступила от председателя комитета по иностранным делам Майкла Рота. Он выразил соболезнования России из-за "многочисленных невинных жертв теракта в Подмосковье". В то же время он напомнил, что Москва на протяжении не одного года терроризирует постоянными обстрелами мирное население Украины.

Наши соболезнования многочисленным невинным жертвам в Москве. Со всем тем, мы не должны забывать, что Россия сама является террористическим государством, которая вчера вечером в очередной раз терроризировала гражданское население Украины ракетными атаками и атаками беспилотников. Кто сеет террор, тот пожнет террор,

– заявил член Бундестага.

Обратим внимание, что согласно последним данным от министерства здоровья Подмосковья, в результате террористического акта в "Крокус Сити Холле" пострадали 182 человека, а погибли – 137.