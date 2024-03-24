"Воює не тільки Путін": до російського посольства у Вільнюсі принесли відро з фекаліями

Україна понад два роки відбиває повномасштабне російське вторгнення. У Вільнюсі до російського посольства принесли відро з фекаліями та нагадали, що воює проти нашої держави не лише Путін.

Наголосив на цьому проукраїнський активіст, литовець Валдас Барткевичус. Він вирішив біля стихійного меморіалу жертвам теракту у "Крокус Сіті Холі" залишити відро з фекаліями, а також важливе нагадування.

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Воює вся Росія, – Барткевичус

Воює не тільки Путін, а й вся Росія, шкода, що хороші росіяни змогли обдурити не тільки американців і Захід, а й вільнюських рожевих віслюків,

– написав він у своєму фейсбуці.

Під посольство Росії у Вільнюсі принесли відро з фекаліями: дивіться відео

Слова активіста надзвичайно важливі. Адже є ті, хто намагається винести росіян за дужки, залишивши винуватцем у кровопролитній війні Владіміра Путіна. Але слід раз і назавжди собі затямити, що безпосередньо вбивають в Україні мирних мешканців не Путін і його підлабузники з Кремля. Це роблять звичайнісінькі росіяни. Ті самі "малінькіє люди", які обирали Путіна і підкоряються йому.

Повернімося до Барткевичуса. Він регулярно займається організацією у Вільнюсі акцій проти так званої російської опозиції. До прикладу, він брав участь в атаках на "ШИЗО Навального", а також намагався заважати черзі у "Полудень проти Путіна".

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Реакція здорової людини надійшла від голови комітету із закордонних справ Майкла Рота. Він висловив співчуття Росії через "численні безневинні жертви теракту у Підмосков'ї". Водночас він нагадав, що Москва впродовж не одного року тероризує постійними обстрілами мирне населення України.

Наші співчуття численним безневинним жертвам у Москві. З усім тим, ми не повинні забувати, що Росія сама є терористичною державою, яка вчора ввечері вкотре тероризувала цивільне населення України ракетними атаками та атаками безпілотників. Хто сіє терор, той пожне терор,

– заявив член Бундестагу.

Звернімо увагу, що згідно з останніми даними від міністерства здоров'я Підмосков'я, внаслідок терористичного акту у "Крокус Сіті Холі" постраждали 182 людини, а загинули – 137.