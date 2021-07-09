К убийству президента Гаити могут быть причастны бывшие колумбийские военные
Источник:твиттер Диего Молано Апонте
Недавно в Гаити убили президента страны Жовенеля Моиза. К этому могут быть причастны колумбийские военные, находящиеся в отставке.
Такое заявление сделал министр обороны Колумбии страны Диего Молано Апонте. Он отметил, что к местному правительству и полиции поступило соответствующее обращение.
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Колумбийский след в убийстве президента Гаити
По словам Апонте, в связи с убийством президента Гаити Жовенеля Моиза Интерпол официально запросил у колумбийского правительства и Национальной полиции информацию о предполагаемых исполнителях этого преступления.
Предварительная информация свидетельствует о том, что все граждане Колумбии, отставные служащие Национальной армии,
– заявил министр обороны.
Полиции и армии дали поручение помочь расследованию.Обратите внимание! Ранее СМИ со ссылкой на министра по делам голосования и межпартийных отношений Гаити Матиаса Пьера сообщили, что группа вооруженных наемников, которая участвовала в убийстве Моиза, состояла из 26 колумбийцев и 2 американцев гаитянского происхождения.
Обнародовали фото задержанных
СМИ Гаити также обнародовали фото подозреваемых в убийстве президента. Они скрывались в посольстве Тайваня. Там их и задержала местная полиция.
Подозреваемые в убийстве Моиза / Коллаж 24 канала
Убийство Жовенеля Моиза: что известно
- Группа злоумышленников напала на частную резиденцию президента Гаити в ночь на 7 июля. В результате нападения глава государства Жовенель Моиз погиб, его жена получила тяжелые ранения, ее доставили во Флориду.
- Временно исполняющий обязанности премьера Гаити Клод Жозеф заявил, что президента убили "неизвестные, которые говорили на испанском и английском языках".
- После инцидента в стране объявили двухнедельный траур и ввели военное положение.