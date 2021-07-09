До вбивства президента Гаїті можуть бути причетні колишні колумбійські військові

Нещодавно у Гаїті вбили президента країни Жовенеля Моїза. До цього можуть бути причетні колумбійські військові, які перебувають у відставці.

Таку заяву зробив міністр оборони Колумбії країни Дієго Молано Апонте. Він зазначив, що до місцевого уряду та поліції надійшло відповідне звернення.

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Колумбійський слід у вбивстві президента Гаїті

За словами Апонте, у зв'язку з вбивством президента Гаїті Жовенеля Моїза Інтерпол офіційно запросив у колумбійського уряду і Національної поліції інформацію про ймовірних виконавців цього злочину.

Попередня інформація свідчить про те, що це громадяни Колумбії, відставні службовці Національної армії,

– заявив міністр оборони.

Поліції та армії дали доручення посприяти розслідуванню.

Оприлюднили фото затриманих

Раніше ЗМІ з посиланням на міністра у справах голосування і міжпартійних відносин Гаїті Матіаса П'єра повідомили, що група озброєних найманців, яка брала участь у вбивстві Моїза, складалася з 26 колумбійців і 2 американців гаїтянського походження.

ЗМІ Гаїті також оприлюднили фото підозрюваних у вбивстві президента. Вони переховувалися у посольстві Тайваню. Там їх і затримала місцева поліція.



Підозрювані у вбивстві Моїза / Колаж 24 каналу

Вбивство Жовенеля Моїза: що відомо