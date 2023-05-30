"Как мы вообще выжили там": разговор деток из дома, который загорелся из-за падения обломков
В результате ночной атаки на Киев 30 мая в Голосеевском районе падение обломков привело к возгоранию многоэтажки. На месте работают спасательные службы, 20 человек были эвакуированы.
На месте происшествия кроме спецслужб находятся и жильцы дома. Они рассказали о первых минутах после атаки. Журналисты сняли трогательный разговор детей, которые, очевидно, проживают в поврежденной многоэтажке.
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Диалог 6-летнего Марка и 8-летней Алисы:
– Как мы вообще выжили там?
- Не знаю
Разговор деток возле дома в Киеве, куда упали обломки: видео
Что известно о пострадавших в результате атаки
На данный момент известно об одном погибшем в результате атаки и четырех пострадавших, им оказывают помощь. Обломки повредили не менее 50 квартир.
Отмечают, что в результате взрыва разрушены квартиры на двух верхних этажах, почти все окна вылетели.
Главное об атаке 30 мая
- В Подольском районе спасатели локализовали пожар в многоэтажке и здании. К счастью, 6 человек спасены.
- В Дарницком районе в результате падения обломков ликвидирован пожар хозяйственной постройки на площади 30 квадратных метров.
- В Голосеевском районе в результате падения обломков произошло возгорание в многоэтажке – его ликвидировали.
- Кроме этого, в Печерском районе от падения обломков произошло возгорание 3 автомобилей.