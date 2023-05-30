"Як ми взагалі вижили там": розмова діток з будинку, який загорівся через падіння уламків

Внаслідок нічної атаки на Київ 30 травня у Голосіївському районі падіння уламків спричинило займання багатоповерхівки. На місці працюють рятувальні служби, 20 людей евакуювали.

На місці подій окрім спецслужб перебувають і мешканці будинку. Вони розповіли про перші хвилини після атаки. Журналісти зняли зворушливу розмову діток, які очевидно, проживають у багатоповерхівці, що пошкоджена.

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Діалог 6-річного Марка та 8-річної Аліси:

– Як ми взагалі вижили там?

– Не знаю

Розмова діток біля будинку в Києві, куди впали уламки: відео

Що відомо про постраждалих внаслідок атаки

Станом на зараз відомо про одного загиблого внаслідок атаки та чотирьох постраждалих, їм надають допомогу. Уламки пошкодили щонайменше 50 квартир.

Зазначають, що внаслідок вибуху зруйновані квартири на двох верхніх поверхах, майже всі вікна повилітали.

Головне про атаку 30 травня

У Подільському районі рятувальники локалізували пожежу у багатоповерхівці та будівлі. На щастя, 6 осіб врятовано.

У Дарницькому районі внаслідок падіння уламків ліквідовано пожежу господарчої споруди на площі 30 квадратних метрів.

У Голосіївському районі внаслідок падіння уламків відбулося займання у багатоповерхівці – його ліквідували.

Окрім цього, у Печерському районі від падіння уламків відбулося загоряння 3 автомобілів.

У Повітряних силах повідомили, що у ніч на 30 травня з 23:30 по 4:30 російські окупаційні війська вкотре атакували Україну іранськими ударними безпілотниками "Shahed-136/131". Загалом із Півночі та Півдня зафіксовано пуски 31 дрона-камікадзе – знищено 29 ударних БпЛА.