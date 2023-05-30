На место разрушений сразу прибыли спасатели. Всего было привлечено 152 человека ГСЧС Украины.
Важно Разрушение домов с жертвой и ранеными: все, что известно о ночной атаке Киева
Невероятная работа спасателей
Спасатели продолжают держать свой фронт. Только за ночь к ликвидации последствий атаки Киева было привлечено 152 человека и более 30 единиц техники.
На обнародованных кадрах можно увидеть, как спасатели отважно эвакуировали людей из поврежденных домов.
Для вас важна каждая спасенная жизнь! Быстро, оперативно и самоотверженно! Спасибо, герои без оружия!
– отметил председатель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сергей Крук.
Герои-спасатели / фото ГСЧС Украины
Ночная атака Киева 30 мая: что известно
- В Воздушных силах сообщили, что в ночь на 30 мая с 23:30 по 4:30 российские оккупационные войска в очередной раз атаковали Украину иранскими ударными беспилотниками "Shahed-136/131". В общей сложности с севера и юга зафиксированы пуски 31 дрона-камикадзе.
- Силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины, уничтожено 29 ударных БпЛА. Почти все дроны поражены на подступах к столице и в небе Киева.
- В Подольском районе спасатели локализовали пожар в многоэтажке и здании. К счастью, 6 человек спасены.
- В Дарницком районе в результате падения обломков ликвидирован пожар хозяйственной постройки на площади 30 квадратных метров.
- В Голосеевском районе в результате падения обломков произошло возгорание в многоэтажке – его ликвидировали. Спасатели эвакуировали 30 человек, 4 пострадали, 1 человек погиб.
- Кроме этого, в Печерском районе от падения обломков произошло возгорание 3 автомобилей.
- Кстати, в Черкасской области фиксировали массированный пролет БпЛА. Однако силы ПВО работали. А в Николаевской области ночью уничтожили два ударных БпЛА "Shahed-131/136". К тому же на Днепропетровщине защитники по воздушному командованию "Восток" сбили над областью беспилотник. Скорее всего, приземлили "Шахед-136".