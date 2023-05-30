На место разрушений сразу прибыли спасатели. Всего было привлечено 152 человека ГСЧС Украины.

Важно Разрушение домов с жертвой и ранеными: все, что известно о ночной атаке Киева

Невероятная работа спасателей

Спасатели продолжают держать свой фронт. Только за ночь к ликвидации последствий атаки Киева было привлечено 152 человека и более 30 единиц техники.

На обнародованных кадрах можно увидеть, как спасатели отважно эвакуировали людей из поврежденных домов.

Для вас важна каждая спасенная жизнь! Быстро, оперативно и самоотверженно! Спасибо, герои без оружия!

– отметил председатель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сергей Крук.

Герои-спасатели / фото ГСЧС Украины

Ночная атака Киева 30 мая: что известно