Как противодействовать "Шахедам": эксперт раскритиковал методы Украины и Европы

Анатолий Храпчинский, директор по развитию оборонного предприятия и офицер Воздушных сил в резерве, отметил, что российское вооружение модернизируется и нацеливается не только на Украину, но и на Европу. Он довольно жестко оценил украинские и европейские подходы к противодействию российским дронам, в частности "Шахедам".

Что рассказал эксперт, передает 24 Канал со ссылкой на интервью с Храпчинским.

Что нужно, чтобы противостоять российским дронам?

Храпчинский отметил важность связи.

Так, для эффективного противодействия mesh-сетям россиян нужно иметь систему, которая будет работать сразу по всем возможным диапазонам, а не "латать" отдельные частоты "задним числом".

Также эксперт отметил, что мобильным операторам надо удалять подозрительные SIM-карты. Например, те, которые внезапно "выезжают" из приграничья на скорости более 100 километров в час по "полям и балкам". По мнению Храпчинского, эта задача вполне реальна для выполнения.

Но, как он заметил, в гражданском секторе это воспринимают как "кучу работы", а не как элемент обороны.

Это отдельный вопрос к операторам: у них есть инструменты, но это сложно, дорого, и никто не хочет браться системно,

– сказал эксперт.

Эффективно ли Европа противодействует России?

Раскритиковал Храпчинский и европейские правительства.

Они угрозу от России понимают, и ВСУ регулярно объясняют ситуацию. Но Европа действует как "большая толпа" и не имеет единой военной стратегии. Зато там:

создается много компаний-производителей дронов-перехватчиков;

вопрос уменьшения стоимости ракет класса "воздух – воздух" остается нерешенным;

отсутствует системный подход к созданию ПВО, которой можно было бы сбивать дешевые цели и не привлекать для этого дорогие комплексы.

На фоне всех европейских стран Храпчинский выделил только Францию.

Франция последовательно выстраивает свою стратегию еще с конца 80-х, когда пробовала создать единый европейский самолет. Сейчас она хочет вытолкнуть американские продукты с европейского рынка и заместить их своими,

– отметил он.

В то же время заметил, что переходить на военные рельсы ни одна европейская страна не хочет. Правительства просто боятся открыто говорить с населением на языке войны и больших военных бюджетов.

Чего не скажешь о России, которая уже "давно сыграла шахматную партию" и знает, что делает. Храпчинский отметил – "или мы объединим усилия и вытесним Россию, или просто так ласково проиграем".

