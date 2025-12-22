Как противодействовать "Шахедам": эксперт раскритиковал методы Украины и Европы
- Анатолий Храпчинский подчеркнул важность связи для противодействия российским дронам, отмечая необходимость системы, работающей по всем диапазонам, и удаления подозрительных SIM-карт мобильными операторами.
- Храпчинский раскритиковал отсутствие единой военной стратегии в Европе и выделил Францию за последовательную стратегию, однако заметил, что европейские правительства не желают переходить на военные рельсы.
Анатолий Храпчинский, директор по развитию оборонного предприятия и офицер Воздушных сил в резерве, отметил, что российское вооружение модернизируется и нацеливается не только на Украину, но и на Европу. Он довольно жестко оценил украинские и европейские подходы к противодействию российским дронам, в частности "Шахедам".
Что нужно, чтобы противостоять российским дронам?
Храпчинский отметил важность связи.
Так, для эффективного противодействия mesh-сетям россиян нужно иметь систему, которая будет работать сразу по всем возможным диапазонам, а не "латать" отдельные частоты "задним числом".
Также эксперт отметил, что мобильным операторам надо удалять подозрительные SIM-карты. Например, те, которые внезапно "выезжают" из приграничья на скорости более 100 километров в час по "полям и балкам". По мнению Храпчинского, эта задача вполне реальна для выполнения.
Но, как он заметил, в гражданском секторе это воспринимают как "кучу работы", а не как элемент обороны.
Это отдельный вопрос к операторам: у них есть инструменты, но это сложно, дорого, и никто не хочет браться системно,
– сказал эксперт.
Эффективно ли Европа противодействует России?
Раскритиковал Храпчинский и европейские правительства.
Они угрозу от России понимают, и ВСУ регулярно объясняют ситуацию. Но Европа действует как "большая толпа" и не имеет единой военной стратегии. Зато там:
- создается много компаний-производителей дронов-перехватчиков;
- вопрос уменьшения стоимости ракет класса "воздух – воздух" остается нерешенным;
- отсутствует системный подход к созданию ПВО, которой можно было бы сбивать дешевые цели и не привлекать для этого дорогие комплексы.
На фоне всех европейских стран Храпчинский выделил только Францию.
Франция последовательно выстраивает свою стратегию еще с конца 80-х, когда пробовала создать единый европейский самолет. Сейчас она хочет вытолкнуть американские продукты с европейского рынка и заместить их своими,
– отметил он.
В то же время заметил, что переходить на военные рельсы ни одна европейская страна не хочет. Правительства просто боятся открыто говорить с населением на языке войны и больших военных бюджетов.
Чего не скажешь о России, которая уже "давно сыграла шахматную партию" и знает, что делает. Храпчинский отметил – "или мы объединим усилия и вытесним Россию, или просто так ласково проиграем".
Другие заявления Храпчинского
Ранее Анатолий Храпчинский в эфире 24 Канала уже отмечал, что для противодействия массированным обстрелам Украина и Европа должны разработать единую стратегию развития ВПК и искать дешевые, но качественные решения.
Он отмечал, что даже, когда врагу чего-то не хватает, Москва обращается к своим партнерам. Так же стоит действовать и Украине.