Як протидіяти "Шахедам": експерт розкритикував методи України та Європи
- Анатолій Храпчинський підкреслив важливість зв'язку для протидії російським дронам, зазначаючи необхідність системи, що працює по всіх діапазонах, та видалення підозрілих SIM-карт мобільними операторами.
- Храпчинський розкритикував відсутність єдиної військової стратегії в Європі та виділив Францію за послідовну стратегію, проте зауважив, що європейські уряди не бажають переходити на воєнні рейки.
Анатолій Храпчинський, директор з розвитку оборонного підприємства й офіцер Повітряних сил у резерві, зауважив, що російське озброєння модернізується та націлюється не лише на Україну, а й на Європу. Він доволі жорстко оцінив українські та європейські підходи до протидії російським дронам, зокрема "Шахедам".
Що розповів експерт, передає 24 Канал із посиланням на інтерв'ю з Храпчинським.
Дивіться також Росія сильно змінила "Шахеди": авіаексперт сказав, що зараз є серйозною загрозою для України
Що потрібно, аби протистояти російським дронам?
Храпчинський зауважив на важливості зв'язку.
Так, для ефективної протидії mesh-мережам росіян потрібно мати систему, яка працюватиме одразу по всіх можливих діапазонах, а не "латати" окремі частоти "заднім числом".
Також експерт наголосив, що мобільним операторам треба видаляти підозрілі SIM-карти. Наприклад, ті, які раптово "виїжджають" із прикордоння на швидкості більше ніж 100 кілометрів на годину по "полях і балках". На думку Храпчинського, це завдання цілком реальне для виконання.
Але, як він зауважив, у цивільному секторі це сприймають як "купу роботи", а не як елемент оборони.
Це окреме питання до операторів: у них є інструменти, але це складно, дорого, і ніхто не хоче братися системно,
– сказав експерт.
Чи ефективно Європа протидіє Росії?
Розкритикував Храпчинський і європейські уряди.
Вони загрозу від Росії розуміють, та й ЗСУ регулярно пояснюють ситуацію. Але Європа діє як "велика юрба" і не має єдиної військової стратегії. Натомість там:
- створюється багато компаній-виробників дронів-перехоплювачів;
- питання зменшення вартості ракет класу "повітря – повітря" залишається невирішеним;
- відсутній системний підхід до створення ППО, якою можна було б збивати дешеві цілі і не залучати для цього дорогі комплекси.
На тлі усіх європейських країн Храпчинський виокремив лише Францію.
Франція послідовно вибудовує свою стратегію ще з кінця 80-х, коли пробувала створити єдиний європейський літак. Зараз вона хоче виштовхнути американські продукти з європейського ринку й замістити їх своїми,
– зауважив він.
Водночас зауважив, що переходити на воєнні рейки жодна європейська країна не хоче. Уряди просто бояться відкрито говорити із населенням мовою війни й великих військових бюджетів.
Чого не скажеш про Росію, яка уже "давно зіграла шахову партію" й знає, що робить. Храпчинський наголосив – "або ми об’єднаємо зусилля й витиснемо Росію, або просто отак лагідно програємо".
Інші заяви Храпчинського
Раніше Анатолій Храпчинський в ефірі 24 Каналу уже зазначав, що для протидії масованим обстрілам Україна і Європа повинні розробити єдину стратегію розвитку ВПК та шукати дешеві, але якісні рішення.
Він зауважував, що навіть, коли ворогу щось бракує, Москва звертається до своїх партнерів. Так само варто діяти й Україні.