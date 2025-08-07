Ситуация на Покровском направлении остается чрезвычайно сложной. Противник постоянно пытается обходить с флангов.

Об этом сообщил начальник штаба 4-го батальона "Сила свободы" бригады "Рубеж" Николай Гриценко в эфире 24 Канала. Он пояснил, что россияне пытаются действовать по бокам и перерезать логистические пути, ведущие в город.

Враг изменил тактику

Наиболее активные его действия сейчас – на левом фланге Покровского направления, а именно в районе Новотроицкого и Новоэкономического. Именно там враг продвигается наиболее интенсивно. Это, фактически, и является направлением его главного удара.

"Сейчас тактика врага такая, что он отправляет свои штурмовые группы исключительно в пешем порядке – пытаются максимально тихо проходить вглубь обороны, без применения техники, уже даже не на мотоциклах, как это было раньше. И вот такими малыми группами враг пытается прорываться, а уже потом – расширять свои фланги, зону влияния. То же самое мы наблюдаем, например, на направлении Новотроицкого", – сказал Николай Гриценко.

Он добавил, что неоднократно в этом районе подразделения – в частности пехота, минометчики, артиллерия – вступали в бой с противником. Часто даже подразделения БпЛА или РЭБ, когда враг случайно выходит на них в тылу – за 4 – 5 километров от линии боевого соприкосновения, – берут россиян в плен. Враг часто абсолютно не мотивирован.

Пилотам приходится вступать в ближний бой

Линия фронта выглядит совсем не так, как ее многие представляют. Это не сплошная траншейная линия, где каждые 5 метров сидит пехотинец. Часто бывают стыки между подразделениями – по 500 – 600 метров, – и враг пытается этим пользоваться, проходя между позициями малыми группами по 3 – 4 бойца, не вступая в открытый бой.

Раньше у них была тактика – загрузить одну БМП, обшить ее броней, посадить туда 30 россиян и отправить на штурм. Мы все видели, как эти "бабочки" сгорают. Едет одна, прилетает ПТУР – и все 30 орков сгорают внутри,

– сказал Николай Гриценко.

Он объяснил, что сейчас они берут 30 россиян, разбивают их на 10 групп по трое и отправляют по разным маршрутам. Так, часть из них будет уничтожена, но некоторые группы все же проходят и наносят ущерб уже в глубине обороны.

Он подытожил, что сейчас основная задача – остановить это просачивание, наконец создать полноценную, плотную линию обороны и не допустить прорывов в тыл, чтобы не возникало ситуаций, когда даже пилоты вынуждены вступать в ближний бой. Но благодаря хорошей подготовке бойцов, особенно подразделений БпЛА, которые ранее служили в пехоте, эти малые группы противника встречают очень жестко. Россияне просто сдаются в плен.

Он вспомнил, как на одну из минометных позиций вышли восемь россиян – группа, которая должна была штурмовать. Один из них отказался сдаваться, но семеро сдались.