"Уже навіть не на мотоциклах": війський пояснив, як росіяни намагаються штурмувати Покровськ
- Ситуація на Покровському напрямку залишається складною, росіяни намагаються обійти з флангів та перерізати логістичні шляхи.
Росіяни змінили тактику, відправляючи штурмові групи пішки, намагаючись проходити вглиб оборони без техніки, що призводить до частих полонів.
Ситуація на Покровському напрямку залишається надзвичайно складною. Противник постійно намагається обходити з флангів.
Про це повідомив начальник штабу 4-го батальйону "Сила свободи" бригади "Рубіж" Микола Гриценко в ефірі 24 Каналу. Він пояснив, що росіяни намагаються діяти з боків та перерізати логістичні шляхи, що ведуть до міста.
Дивіться також Допоміг росіянам прориватися в Покровськ: СБУ спіймала електрика, який виявився агентом ГРУ
Ворог змінив тактику
Найбільш активні його дії нині – на лівому фланзі Покровського напрямку, а саме в районі Новотроїцького та Новоекономічного. Саме там ворог просувається найінтенсивніше. Це, фактично, і є напрямком його головного удару.
"Зараз тактика ворога така, що він відправляє свої штурмові групи виключно в пішому порядку – намагаються максимально тихо проходити вглиб оборони, без застосування техніки, уже навіть не на мотоциклах, як це було раніше. І от такими малими групами ворог намагається прориватися, а вже потім – розширювати свої фланги, зону впливу. Те саме ми спостерігаємо, наприклад, на напрямку Новотроїцького", – сказав Микола Гриценко.
Що відбувається на Покровському напрямку: дивіться по карті
Він додав, що неодноразово в цьому районі підрозділи – зокрема піхота, мінометники, артилерія – вступали в бій із противником. Часто навіть підрозділи БпЛА або РЕБ, коли ворог випадково виходить на них у тилу – за 4 – 5 кілометрів від лінії бойового зіткнення, – беруть росіян у полон. Ворог часто абсолютно не вмотивований.
Пілотам доводиться вступати в ближній бій
Лінія фронту виглядає зовсім не так, як її багато хто уявляє. Це не суцільна траншейна лінія, де кожні 5 метрів сидить піхотинець. Часто бувають стики між підрозділами – по 500 – 600 метрів, – і ворог намагається цим користуватися, проходячи між позиціями малими групами по 3 – 4 бійці, не вступаючи у відкритий бій.
Раніше в них була тактика – завантажити одну БМП, обшити її бронею, посадити туди 30 росіян і відправити на штурм. Ми всі бачили, як ці "метелиги" згоряють. Їде одна, прилітає ПТУР – і всі 30 орків згорають усередині,
– сказав Микола Гриценко.
Він пояснив, що зараз вони беруть 30 росіян, розбивають їх на 10 груп по троє і відправляють різними маршрутами. Так, частина з них буде знищена, але деякі групи все ж проходять і завдають шкоди вже в глибині оборони.
Він підсумував, що зараз основне завдання – зупинити це просочування, нарешті створити повноцінну, щільну лінію оборони і не допустити проривів у тил, щоб не виникало ситуацій, коли навіть пілоти змушені вступати в ближній бій. Але завдяки хорошій підготовці бійців, особливо підрозділів БпЛА, які раніше служили в піхоті, ці малі групи противника зустрічають дуже жорстко. Росіяни просто здаються в полон.
Він пригадав, як на одну з мінометних позицій вийшли вісім росіян – група, що мала штурмувати. Один із них відмовився здаватися, але семеро здалися.