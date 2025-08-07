Ситуація на Покровському напрямку залишається надзвичайно складною. Противник постійно намагається обходити з флангів.

Про це повідомив начальник штабу 4-го батальйону "Сила свободи" бригади "Рубіж" Микола Гриценко в ефірі 24 Каналу. Він пояснив, що росіяни намагаються діяти з боків та перерізати логістичні шляхи, що ведуть до міста.

Дивіться також Допоміг росіянам прориватися в Покровськ: СБУ спіймала електрика, який виявився агентом ГРУ

Ворог змінив тактику

Найбільш активні його дії нині – на лівому фланзі Покровського напрямку, а саме в районі Новотроїцького та Новоекономічного. Саме там ворог просувається найінтенсивніше. Це, фактично, і є напрямком його головного удару.

"Зараз тактика ворога така, що він відправляє свої штурмові групи виключно в пішому порядку – намагаються максимально тихо проходити вглиб оборони, без застосування техніки, уже навіть не на мотоциклах, як це було раніше. І от такими малими групами ворог намагається прориватися, а вже потім – розширювати свої фланги, зону впливу. Те саме ми спостерігаємо, наприклад, на напрямку Новотроїцького", – сказав Микола Гриценко.

Що відбувається на Покровському напрямку: дивіться по карті

Він додав, що неодноразово в цьому районі підрозділи – зокрема піхота, мінометники, артилерія – вступали в бій із противником. Часто навіть підрозділи БпЛА або РЕБ, коли ворог випадково виходить на них у тилу – за 4 – 5 кілометрів від лінії бойового зіткнення, – беруть росіян у полон. Ворог часто абсолютно не вмотивований.

Пілотам доводиться вступати в ближній бій

Лінія фронту виглядає зовсім не так, як її багато хто уявляє. Це не суцільна траншейна лінія, де кожні 5 метрів сидить піхотинець. Часто бувають стики між підрозділами – по 500 – 600 метрів, – і ворог намагається цим користуватися, проходячи між позиціями малими групами по 3 – 4 бійці, не вступаючи у відкритий бій.

Раніше в них була тактика – завантажити одну БМП, обшити її бронею, посадити туди 30 росіян і відправити на штурм. Ми всі бачили, як ці "метелиги" згоряють. Їде одна, прилітає ПТУР – і всі 30 орків згорають усередині,

– сказав Микола Гриценко.

Він пояснив, що зараз вони беруть 30 росіян, розбивають їх на 10 груп по троє і відправляють різними маршрутами. Так, частина з них буде знищена, але деякі групи все ж проходять і завдають шкоди вже в глибині оборони.

Він підсумував, що зараз основне завдання – зупинити це просочування, нарешті створити повноцінну, щільну лінію оборони і не допустити проривів у тил, щоб не виникало ситуацій, коли навіть пілоти змушені вступати в ближній бій. Але завдяки хорошій підготовці бійців, особливо підрозділів БпЛА, які раніше служили в піхоті, ці малі групи противника зустрічають дуже жорстко. Росіяни просто здаються в полон.

Він пригадав, як на одну з мінометних позицій вийшли вісім росіян – група, що мала штурмувати. Один із них відмовився здаватися, але семеро здалися.