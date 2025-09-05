В августе россияне атаковали американский завод в Мукачево. Украинский президент Владимир Зеленский в пятницу, 5 сентября, прибыл и осмотрел место происшествия.

Он показал кадры разрушенного здания. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его публикацию.

Смотрите также Восстановление нужно немедленно: поможет ли государство отстроить завод в Мукачево

Как выглядит завод сейчас?

Россияне 21 августа атаковали предприятие с американскими инвестициями, завод "Flextronics" в Мукачево. На этом объекте изготавливали бытовую технику. Впрочем, противник нанес по заводу ракетный удар.

Тогда из-за атаки пострадали 17 человек, часть из них до сих пор находится в больнице. Президент прибыл на место происшествия, же пообщался с представителями предприятия, в частности о работе завода и его восстановлении.

Завод в Мукачево сейчас: смотрите видео

К сожалению, российские ракеты и дроны бьют по всей стране. Но я очень благодарен всем, кто работает здесь. Для нас очень важно, что американский бизнес присутствует в Украине. Мы будем делать все, чтобы максимально помочь предприятию быстро восстановиться,

– написал президент.

Кадры разрушенного предприятия / Офис Президента

Что известно об атаке, и как на нее отреагировали?