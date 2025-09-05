Как сейчас выглядит завод, который атаковала Россия в Мукачево: Зеленский показал жуткие кадры
- 21 августа российские силы атаковали американский завод "Flextronics" в Мукачево, на котором изготавливали бытовую технику, нанеся ракетный удар.
- Из-за атаки пострадали 17 человек, часть из которых до сих пор находится в больнице, президент Зеленский посетил место происшествия и показал соответствующие кадры.
В августе россияне атаковали американский завод в Мукачево. Украинский президент Владимир Зеленский в пятницу, 5 сентября, прибыл и осмотрел место происшествия.
Он показал кадры разрушенного здания. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его публикацию.
Как выглядит завод сейчас?
Россияне 21 августа атаковали предприятие с американскими инвестициями, завод "Flextronics" в Мукачево. На этом объекте изготавливали бытовую технику. Впрочем, противник нанес по заводу ракетный удар.
Тогда из-за атаки пострадали 17 человек, часть из них до сих пор находится в больнице. Президент прибыл на место происшествия, же пообщался с представителями предприятия, в частности о работе завода и его восстановлении.
Завод в Мукачево сейчас: смотрите видео
К сожалению, российские ракеты и дроны бьют по всей стране. Но я очень благодарен всем, кто работает здесь. Для нас очень важно, что американский бизнес присутствует в Украине. Мы будем делать все, чтобы максимально помочь предприятию быстро восстановиться,
– написал президент.
Кадры разрушенного предприятия / Офис Президента
Что известно об атаке, и как на нее отреагировали?
- Напомним, россияне с помощью двух ракет типа "Калибр" ночью в четверг, 21 августа, атаковали Закарпатскую область. Под ударом в Мукачево оказался завод по производству бытовых приборов. На месте тогда вспыхнул пожар.
- Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя атаку на этот объект, заявлял, что иностранный капитал не защищает завод, если там, мол, изготавливают продукцию, которая "используется в военных целях".
- Американский президент, реагируя на эту атаку, заявил, что ему такие действия "очень не понравились". По его словам, он выразил свое недовольство российскому диктатору Владимиру Путину. Дополнительных деталей не указал.