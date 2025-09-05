Он показал кадры разрушенного здания. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его публикацию.
Смотрите также Восстановление нужно немедленно: поможет ли государство отстроить завод в Мукачево
В августе россияне атаковали американский завод в Мукачево. Украинский президент Владимир Зеленский в пятницу, 5 сентября, прибыл и осмотрел место происшествия.
Он показал кадры разрушенного здания. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его публикацию.
Смотрите также Восстановление нужно немедленно: поможет ли государство отстроить завод в Мукачево