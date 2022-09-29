Как ВМС не позволили россиянам контролировать Черное море

Преимущественно, когда речь идет о войне в Украине, обсуждается наша артиллерия, танки, авиация, однако флот обделяют вниманием. Который действительно также успешен в борьбе с российским оккупантом.

О ситуации с украинским флотом и почему ему уделяют меньше внимания. А также о кораблях – какие самые лучшие и их особенности. Кроме того, об успехах ВМС после полномасштабного вторжения россии рассказал 24 каналу руководитель благотворительного фонда "Вернись живым" Тарас Чмут.

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Почему такая печальная ситуация с флотом в Украине

– Часть кораблей у нас украли, часть – не обслуживалась и уже заржавела. Поэтому на сегодня у нас есть ориентировочно 2 десятка кораблей, это из открытых источников. Но вопрос в том, как в государстве, которое имеет или имело до 24 февраля выходы к двум морям, может быть такая печальная ситуация с флотом?

Почему так произошло? Потому что у руководства государства континентальное мышление и нет понимания роли и места военно-морских сил и моря как ресурса. Как следствие, флот, военно-морские силы и морская компонента сектора безопасности обороны финансировались по остаточному принципу – из оставшегося. Обычно это очень мало.

При этом не было осознания, какой флот нам нужен, под какие задачи и где уже избыточные потребности.

– Как считаете, сейчас у нас есть понимание роли флота и осознание того, что его нужно развивать?

Когда закрылась морская торговля, мы не смогли вывозить свое зерно, потому что у нас большинство того, что мы вывозили, вывозилось морем. Когда мы серьезно потеряли экономически, то очень многие поняли, для чего флот нужен. Но, к сожалению, он не создается так быстро, как теряется. Есть, что имеем.

– Проблемы с зерном – это был единственный триггер, заставивший нас осознать, что флот – это действительно нужная штука?

Не только. Угроза морской десантной операции на Юге. Возможность оккупации Одессы с выходом в Приднестровье. В целом действия российского флота в акватории Черного моря и невозможность действий Украины на Азовском море. Поскольку там надводная компонента как ВМС, так и пограничников фактически не сопротивлялась по ряду причин – как объективным, так и не очень. Все, что там было, либо перешло в руки русских, либо было уничтожено.

– Ряд причин, о которых вы говорите – это какие? Коррупция?

Что такое коррупция?

– Возможность, скажем так, была, но почему-то ее не до конца реализовали. Возможно, не отстреляли все, что должны были отстрелять, или не выполнили того, что должны выполнить из-за того, что не хватало технологий, вооружения или даже возможностей в плане разведки.

Смотрите, та компонента сил и средств, которая была сформирована на Азове, ее было недостаточно для создания полноценного сопротивления, как над водой, в воздушном пространстве, так и в сухопутной фазе.

Города захватывались не с моря, города захватили с суши. Соответственно, те силы и средства, которые были на море, не могли помочь суше качественно держать бой и качественно держать линию фронта. При этом те силы и средства, которые были, не могли противостоять как надводному компоненту, так и воздушному компоненту.

Фактически по ряду причин, в частности:

из-за небоеспособности части плавсостава,

из-за их низкого качества изготовления, – речь о малых бронированных артиллерийских катерах уже украинского строительства,

из-за недостаточного количества плавсостава как такового,

из-за недостаточного количества вооружений, устаревших и так далее.

Те силы могли выполнять какие-то функции в мирный период, угрожающий период или особый период, но не непосредственно участвовать в боевых действиях, потому что было нечем.

Смотрите видео с Тарасом Чмутом на ютубе 24 канала:

– Если, кстати, затронуть тему нашего судостроения. У нас уже были попытки наладить собственные проекты, но они были не очень удачными и мы договорились с США, Турцией по этим вопросам. Они нам помогают в плане катеров, но это очень долгий процесс, и то, чем они нам помогают, идет на единицы. Почему это столь сложный процесс, процесс предоставления нам плавсредств?

Предоставление международной технической помощи или на коммерческих условиях?

– Давайте начнем с коммерческих условий, ведь у нас есть общие проекты с турками.

Да, мы строим в Турции два корвета для ВМС, первый из которых, "Иван Мазепа", должен быть спущен на воду в этом году. Здесь нет проблем. Есть сделка, есть закладка, есть строительство, есть дополнительное контрактирование вооружения и других систем, достаточно быстрые темпы строительства.

Вопрос о том, что корабль строится несколько лет – может 2 – 3, может 5. В зависимости от типа корабля и срока, как вкладывали там системы вооружения, их производство, насколько быстро контрактовали, каково было анонсирование и так далее. Поэтому то, что сейчас мы строим – это довольно быстрые темпы.

– А в вопросе международной помощи?

Здесь в каждой стране есть своя бюрократическая машина, с одной стороны. С другой стороны, есть какая-то украинская бюрократическая машина, усложняющая и замедляющая этот процесс. Как следствие получения чего-либо может занимать годы.

Так, как это было с первыми двумя патрульными катерами класса Island, предлагавшимися еще в конце 2014, в начале 2015 года, а по факту мы получили их значительно позже.

– У нас их сейчас, кажется, два?

Мы получили два плюс два. То есть четыре, из которых один потеряли в результате боевых действий, и пятый корпус находится в США. Может быть, будет передан нам, может быть, будет заменен на другой катер.



Тарас Чмут / Фото Фейсбук

Изготовление малых бронированных катеров

– Продолжая тему нашего строительства, у нас был проект 58-155 – малые бронированные катера. Но их производили в Украине, и сделали, кажется, 7 или 8. Что у них пошло не так, почему не продолжили их производить и дальше?

Малые бронированные артиллерийские катера проекта 58-155, баки, строившиеся на "Кузница на Рыболовном" – это сложная история. Где, скажем так, изделие, которое проектировалось под применение на Дунае, в конце 2010-х годов Николаевским ГПЦК, государственным предприятием с большим многолетним опытом. Там куча различных реализуемых контрактов, сделок, проектов, строился частным производителем, создавался частным КБ для применения на море.

Как следствие, скорость и мореходность желают лучшего, конструкция получилась перегруженной, вооружение получилось сырое, постоянно клинило, с низкой точностью, с низким качеством изготовления. Как следствие, ограничено пригодным для применения в боевых действиях.

На сегодняшний день построено или спущено на воду 8 катеров, из которых 4 – либо потеряны, либо находятся в руках российской федерации в результате боевых действий на Азовском море. Остальные находятся в пределах Черного моря.



Малый бронированный катер / Фото mil.gov.ua

– А то, что они вышли такие нездавшиеся, это – нехватка времени или неквалифицированные люди, которые их проектировали, строили, собирали, тестировали в конце концов?

Это совокупная характеристика, где есть, с одной стороны, низкое качество изготовления, потому что эти люди, это предприятие фактически не производило много всего, а также возможности их были крайне ограничены. Проект сам не совсем отвечал тем задачам, где его эксплуатировали. Выбор подрядчиков по вооружению и ряду корабельных систем, низкое качество изготовления совокупно наложились и получилось то, что получилось.

– До начала полномасштабного вторжения и сейчас США дают нам речные катера. Снабжение запланировано до 2026 года. Почему сейчас такой большой акцент делают на катерах?

Потому что флот строится от мала до велика. Наибольшая потребность именно в этом классе. Хотя катер – это очень условное понятие. Катер на 3 тонны водоизмещения для перевозки 5 – 10 человек, а также боевой катер Mark VI с двумя дистанционно управляемыми автоматическими пушками, с ЮЗКР, с РЛС освещения водной обстановки, который подключен к Starlink и может применять Hellfire или ракеты подобного класса, – это совсем другая история.



Боевой катер Mark VI / Фото ВМС ВС Украины

– Это только Mark может иметь такое вооружение? Можно ли это установить и на другие системы?

Теоретически можно. К примеру, на "Айленд". Они в три раза больше Mark VI, у которых водоизмещение 60 – 70 тонн, а у "Айленда" 160 – 170 тонн. Габариты прочие.

– То есть в таком случае корветы или фрегаты нам сейчас не нужны? Или мы просто их не можем получить?

Получение корветов или фрегатов – это огромный процесс, состоящий из того, где их можно базировать, обслуживать. Это не так быстро, как может показаться.

Удачи украинского флота

– В общем, в вопросах нашего флота. Как он изменился с 24 февраля? Что касается количества, то понятно, но изменения ли в качестве?

Однозначно мы получили множество боевого опыта. Моряки не позволили получить русским полное господство в северо-западной части Черного моря. Провели ряд минирований, ряд морских боев.

К сожалению, мы потеряли часть по составу в Азовском и Черном морях. Тем не менее, флот сбил не один российский самолет, не одну ракету или беспилотник. Фактически, ВМС как структура не позволила россиянам контролировать Черное море.

Как следствие это позволило освободить Змеиный, затопить "вышки Бойко" и оттеснить российское присутствие с наших берегов к центральной части Черного моря. Или их выбить за Крымский полуостров так, чтобы они там были прикрыты полуостровом.



На Змеином установили украинский флаг / Фото Госпогранслужба

– О флоте вообще очень мало говорят. Все рассказывают о достижениях пилотов, танкистов, артиллерии. Однако о флоте очень ограничено.

Потому что у нас континентальная страна с континентальным мышлением, которая не понимает, для чего нужен флот, в чем его ценность и в чем его огромный потенциал. Поэтому мы меряемся танками, пушками и, в лучшем случае, самолетами, о которых тоже не очень говорим. О флоте речь вообще не заходит. Так было в предыдущие годы и условно есть сейчас.

– Будем надеяться, что после 24 февраля и после определенных факторов, случившихся в связи с этой войной, начнут понимать, зачем нужен флот, какие функции он имеет в жизни страны. Есть еще один важный вопрос – чем занимался наш флот до 24 февраля? Из таких мощных боевых кораблей в голову приходит "Юрий Олефиренко", покойный "Сагайдачный". Возможно, еще "Геническ". Все остальное, как "Переяслав".

"Переяслав" – это малый разведывательный корабль проекта 1824Б. Подобный проект предусматривал довооружение. И в этой войне "Переяслав" имел бой с несколькими русскими катерами. К примеру, "Раптор" или БК-16, БК-18.

"Переяслав" повредил одно вражеское судно, а другое утопил. То есть даже такие корабли с мотивированным экипажем вооружением способны принимать бой.



Малый разведывательный корабль "Переяслав" / Фото Милитарный

Почему так случилось? Государство не уделяло внимания флоту. Тотально не уделяло во всех понятиях, которые только можно от ремонта и обслуживания до модернизации. Как следствие, мы вступили в войну с силами, которые имели. Сейчас пытаемся из них что-нибудь слепить, дооснащать. Однако стоит отдать должное морякам. Они из нереально старых плавсредств делали невероятные вещи, о которых после победы будут писать в книгах.

Мы все удивимся тем операциям, которые проводил тот же "Олефиренко" или "Почаев".

– За "Рапторы" это вообще отличная новость. Я всегда думал, что "Переяслав" – это маленькое разведывательное судно, обреченное бежать.

Как идентифицировать плывущий навстречу корабль

– Что касается систем обнаружения других кораблей. Для того, чтобы идентифицировать идущий навстречу корабль, есть специальная книга. Там можно определять корабли по силуэту. Есть ли системы, которые могут делать это за секунды?

Это довольно сложно, потому что на большом расстоянии радиолокационная станция может показать определенные характеристики. К примеру, скорость, условные габариты, но для гарантированной идентификации нужно зрительно оценить. К примеру, техническими средствами, из беспилотника. Это тоже как вариант.

Или если есть станция радиотехнической разведки и там по частотам делать РЛС кораблей, которые могут быть в этом районе. То есть это достаточно сложные истории. Тема с каталогом до сих пор работает.

– Каким должно быть нормальное вооружение современного корабля? Это зависит от типа корабля

Конечно, это зависит от типа, размера, задач, плавсредств или архитектуры Военно-морских сил и в целом сектора обороны на море. На маленький катер вы не поставите большую пушку. Очень большой корабль в тесном Черном море может являться приоритетной целью для береговых ракетных комплексов и прекратит свое существование. Это все постоянное соотношение чего-то с чем-нибудь.

Здесь сложно дать ответ на довольно абстрактный вопрос. Вооружение должно быть таким, что позволит выполнять задачи, которые ставят перед конкретным изделием в конкретных условиях конкретной страны.



Тарас Чмут / Фото DOU

Корабли для Украины

– Если говорить о улучшении наших кораблей, их модернизация. На этом сейчас нужно акцентировать, стоит ли переключиться на разработку и построение новых, сотрудничать с партнерами, чтобы они помогали или оказывали их в рамках международной помощи?

В краткосрочной перспективе это исключительно получение с Запада, поскольку вы не будете строить корабль, например, в Николаеве, находящемся в зоне постоянных обстрелов. А строительство корабля занимает годы, не говоря об испытаниях и постройке на воде.

В среднесрочной перспективе нужно переосмысливать подходы к ВМС, и их фактически преобразовывать как вид Вооруженных Сил Украины под ту реальность, которая будет к тому времени. В частности, будет ли снова наш Крым и какая будет геополитическая ситуация. Возможно, нам и не нужно будет большого количества водных компонентов, а достаточно иметь мощные берегово-ракетные комплексы и катерную группу для прикрытия прибрежных вод.

– Сейчас одни из последних катеров, которые США предоставляют или планируют предоставить Украине в будущем – Sea Ark Sherp. В обоих вариантах на вооружении стоят пулеметы. Это стандартная комплектация, но можно ли их оснастить теми видами оружия, которые мы имеем или которые нам предоставят?

Это так и происходит. Мы их оснастим западными пулеметами М2 или Minigun. Это штатно предусмотрено. Просто оружие идет по одной программе, а катера – по другой.

Вы говорили об американских катерах типа "Айленд". Что это за катера и можем ли мы в среднесрочной перспективе получить больше их?

"Айленды" – это большая серия патрульных катеров, строившихся для Береговой охраны США. Их примерно 160, в зависимости от оснастки и оружия.

Они могут:

дополнительно нести еще 2 –3 12,7-миллиметровых пулемета,

имеют радиационную станцию ​​и РЛС общего обнаружения,

дизельные двигатели,

генераторы и т.д.

Сейчас такие катера передают странам-партнерам или союзникам США, таким как Украина, Грузия, Пакистан, Коста-Рика и другие. В перспективе можно получить большее их количество, если у Украины будет запрос и потребности.



Катер "Айленд" / Фото USCGC

С точки зрения экономии "цена – качество – результат" – это довольно хорошее изделие и у нас они себя прекрасно показали. Я их видел – этот катер действительно качественный, несмотря на то, что им более 30 лет. Там хорошие условия для экипажа, он очень продуман, хоть и маленький. Для своих функций он достаточно хорош.

– Вы неоднократно говорили, что идеальный катер для сегодняшней войны – Mark VI. У нас есть разные катера от США, в том числе и те, которые изготовлены в рамках партнерства. Но почему нет Mark VI?

Есть определенная задержка. Я надеюсь, что к концу этого года (2022 – 24 канал) все вопросы будут решены, если нет – мы получим эти катера уже в следующем году.

В будущем хотелось бы получить те, которые США сейчас выводит у себя, а о 12 единицах . А из них создать основу ВМС по количеству. Это очень хороший военный катер, который может выполнять множество разных задач – от противоминной обороны.

В той войне, которую мы сейчас ведем и которая продолжается с 2014 года, такие катера были бы лучшим из того, что у нас могло быть. В том числе и с точки зрения живучести.

Поскольку катер такого размера, который может развивать скорость до 45 узлов, трудно попасть даже на противокорабельную ракету. С ним лучше в бой не вступать.

Создание речного дивизиона

– В июне появилась информация о том, что ВМС создали речной дивизион на Днепре. Что это такое и каковы его функции?

Это одна из воинских частей, предназначенных для действий на воде и из воды. В результате боевых действий в феврале – апреле на Юге появился запрос, чтобы сухопутные войска можно было усиливать из воды.

Первый ее дивизион был создан в Киеве. Его задача – это действия на воде с границ беларуси в южную часть Киева, условно в Черкассы. Речь идет о патрулировании, усилении сухопутных войск, эвакуации и доставке речного десанта, борьбе с воздушными целями, летящими на низкой высоте.



Речной дивизион / Фото Кадр по видео Сухопутных войск Украины

– А кто должен руководить их работой, чтобы они эффективно координировали свои действия с сухопутными войсками?

Они замыкаются на группировку сухопутных сил "Киев", то есть сухопутные войска, в интересах которых они действуют.

Путаницы не будет, потому что нужно разделять боевое применение. Да, морская пехота входит в ВМС, но если она, например, воюет под Харьковом, то она замыкается на соответствующие органы военного управления. Так же и здесь.

– А как важно развивать речную флотилию, особенно в такой войне?

Будь она у нас в Киеве 24 февраля, то нам было бы комфортнее вести боевые действия. Много задач перед ними стояло. И многие задачи мы не могли выполнять, потому что было некому и чем. Как результат – создали дивизион.

– Что касается Дуная – там пока нет своего дивизиона, но как-то говорили, что у пограничников есть три катера, которые им не нужны.

У пограничников не три катера, там свой отряд морской охраны. Действительно, у них было 4 артиллерийских катера, в строю осталось – три. Для Госпогранслужбы они, в принципе, были избыточны по вооружению, и по моему мнению, их целесообразнее было бы передать ВМС еще раньше. Сейчас ВМС планирует развернуть там свое присутствие.

В общем, у нас есть проблема с тем, что до конца не понятно зоны ответственности ВМС, морской охраны, пограничников, морской поисково-спасательной службы, ГСЧС, Надводной компоненты Нацпола и т.д. И это порождает ситуацию, когда многие службы отвечают за одну и ту же задачу, а когда что-то случается – то виновных нет.

– Будем надеяться, что за это тоже возьмутся, чтобы не было ситуации, как вы говорите, когда виновных нельзя найти, потому что никто не знает. Есть ли у нас ракетные катера, если нет, есть ли перспективы их получения?

Пока нет корабельных ракет в классическом понимании этого. В перспективе было соглашение с Британией на строительство 6 – 8 ракетных катеров, еще до 24 февраля.

Но к сожалению, эту историю пока, можно считать, на паузе. Поскольку британское предложение нам не подошло, а то, что мы озвучили, иногда невозможно технически реализовать, и какого-то консенсусного решения найдено не было.

– Но пока Британия – единственная страна, которая нам предложила ракетные катера?

Если турки продают корветы, то им продать ракетные катера – не проблема.

– Нет запроса?

Не было понимания раньше и денег, и потребности. Было британское предложение, британские кредитные средства на 10 лет под тральщики-искатели мин и под ракетные катера. Мы тяжело, медленно, но пытались двигаться в эту сторону.

– Вопрос доставки кораблей, например, в Украину. Как это происходит? Их доставляют только по воде или бывают другие способы?

Если это малые катера, их можно самолетами, по суше доставлять. Если мы говорим о чем-то большем – по воде.

– Просто была новость, еще в довоенное время, что Джеф Безос себе яхту купил, самую большую в мире, и как ее ему доставляли. Часть пошла по воде, часть – грузовиками, ее привезли к нему, составили и все, она готова. Поэтому я думал, что с боевыми кораблями можно сделать так же – разобрали, перевезли для того, чтобы россияне их не обстреливали, и потом уже на месте, условно где-нибудь в Очакове, собрали и поставили.

Это не совсем так работает.

– Вопрос тоже, кстати, из разряда фантастики. Можно ли ставить на наши корабли "Томагавки"?

"Томагавк" – это крылатая ракета большой дальности в США, предназначенная для выполнения стратегических задач. Это условно аналог российского "Калибра". Только наоборот "Калибр" сделали на основе "Томагавка", и о передаче Украине, покупке Украине подобного вида вооружений речь вообще никогда не шла.



"Томагавк" / Фото National Air and Space Museum

– Да, об этом в принципе нигде никогда не упоминалось. Просто интересно, потому что всегда в американских военно-морских баталиях "Томагавки" – это неотъемлемая вещь, которая используется всегда.

"Томагавк" используется и для ударов по наземным целям. Главным противокорабельным оружием американских кораблей на сегодняшний день является ПКР Harpoon с совсем другими характеристиками, которые есть на вооружении Военно-морских сил Украины в береговой версии.

– О "Гарпунах", кстати. Мы прекрасно знаем, что можно делать как уничтожать крупные русские корабли. "Гарпуны", "Нептуны", может быть, у нас есть и другие системы. А что делать с катерами, если ракеты такого класса не фиксируют?

Другие катера, морская авиация, можно берегового базирования беспилотников и легкие противокорабельные ракеты.

– Если говорить о будущем Военно-морских сил Украины, каким оно должно быть? Мы должны брать все, что нам дают, и все, что мы можем взять, или должны сформировать определенный список того, что должно быть на балансе ВМС?

На этом этапе мы вынуждены и должны брать все, что дают, а дальше будем разбираться. В будущем однозначно следует исходить от задач и возможностей. В первую очередь – формируем список задач, которые должен флот решать, затем смотрим на наши возможности и находим консенсус.

Российский флот у украинских берегов

– Что касается российского флота. Потопление крейсера "москва" как-то повлияло на то, что россияне сейчас не подходят или стараются не подходить к нашим берегам?

И потопление крейсера, и совсем этот вопрос сняло потопление судообеспечения у острова Змеиный.



Потопление крейсера "москва" / Фото росСМИ

– Но теоретически они могли бы подойти? Разве у них нет систем ПВО? Я понимаю, что там есть постоянная ракетная угроза со стороны Украины для российских катеров, но у них должны быть системы, которые сбивают эти ракеты. Это же вопрос тактики использования этих кораблей.

Есть, но подходить к украинскому берегу, что ли? Для выполнения каких задач? Подойти можно, вопрос – для чего?

– Например, для высадки.

Морская десантная операция – один из самых сложных и тяжелых видов морских операций. Он никогда не происходит силами исключительно флота, и всегда реализует некую высшую стратегическую, даже не оперативно-тактическую, а стратегическую цель.

В этой войне, если вы имеете столько ресурса, сил, средств и готовы к таким казням, то реализация той стратегической цели, которую вам могла бы в наших условиях обеспечить морская десантная операция, можно реализовать по суше. Вопрос – для чего тогда она?

– Просто в голове как-то так складывается, что в принципе высадка морского десанта – это нечто вроде высадки союзников на Сицилию, где все стреляет, все бегут, огромные потери.

Теоретически это так и происходит. С другой стороны, это еще не зависит от того, какие силы высаживаются, каким способом, и кто им противодействует.

– Что касается российских кораблей. Очень часто появляется информация, особенно в новостях, в утренних сводках от ОК "Юг", что россияне то увеличивают свое присутствие в Черном море, то уменьшают. И вот так маневрируют по кругу. Почему они это делают и для чего нужны такие маневры?

Они сохраняют определенное присутствие, они наносят с моря ракетные удары постоянно. В некоторые моменты есть угроза со стороны Украины, поэтому они тоже рассредоточивают, маневрируют, перемещают для того, чтобы не быть легкой целью для нас.

– Но они же могут ракетные удары и с Каспийского моря наносить.

Но при этом они должны держать присутствие в Черном море, поскольку если они выйдут в условный Новороссийск, сможем из воды проводить определенные операции на большую глубину в Крыму, например.

– Они забрали свои корабли в Новороссийск и теперь маневрируют – так их корабли в безопасности?

В большей безопасности за счет больших расстояний и более сложных возможностей для их поражения.

Минирование акватории

– То, что россияне минируют сейчас нашу акваторию и мины в целом находят не только у нас. Разминировать нужно сейчас или уже после того, как все закончится.

Сложный вопрос. Во-первых, я не слышал, чтобы россияне продолжали сейчас минировать, возможно, у вас есть какая-либо информация об этом. Но с точки зрения разминирования здесь, с одной стороны, нам нужно иметь свои судоходные пути для того, чтобы возить из Украины и в Украину – возвращение острова Змеиный этому серьезно способствовало.

Не считая того, нужно исходить из того, что разминирование, может занять до 10 лет и это совсем непростой процесс. Пока у нас нет достаточного количества сил и средств для этого.

То есть мы ждем 2 британских тральщика-искателя мин. Возможно, в этом году, возможно, в следующем, которые должны расширить эти возможности. Но пока у нас нет, чем разминировать.



Тарас Чмут / Фото "Украинская правда"

– Есть пара вопросов от зрителей. Можем ли мы поражать русские субмарины, когда они выходят на поверхность?

Можем. Вопрос, на каком расстоянии и чем? Если субмарина выйдет на поверхность в 30 километрах от Одессы, то она будет уничтожена. Если мы говорим о субмарине, которая находится под Севастополем, то, к сожалению, нет.

– Субмарина с черного рынка – есть ли в ней толк?

Вопрос – какая, с какими характеристиками, какие задачи?

– Но то, что она одна – это ни на что не влияет?

Опять же вопрос – какая, с какими характеристиками, под какие задачи?

– А если мы возьмем, к примеру, для разведки или просто для присутствия, чтобы мониторить происходящую ситуацию, в том числе и с российскими субмаринами?

Такой нет, потому что, если она может выполнять эти функции, она может выполнять и другие функции непосредственно по причине поражения огневого или по надводным целям или по подводным целям. Соответственно, несет какие-то торпеды.

Если она меньше, она может выполнять функции доставки диверсантов и соответствующих мин для уничтожения надводных целей или объектов инфраструктуры.

Здесь вопрос уже характеристик – дальности, автономности, малозаметности, сколько людей она берет, как ее доставлять в район, где ее нужно опустить в воду, потому что дальность хода ограничена. Здесь много технических вопросов.

– Еще один вопрос. "Сагайдачный" – отпустить и забыть или пытаться реанимировать?

Там нечего реанимировать. Давайте забудем его и похороним в истории.



"Сагайдачный" / Фото твиттер

– Есть уточнения. Но это флагман, можем ли мы в краткосрочной перспективе обрести что-то новое?

У нас строится корвет "Гетман Иван Мазепа", который станет будущим флагманом. Новый, большой, красивый корвет.

– Но тогда возникает вопрос с доставкой.

Между Турцией и Украиной есть Черное море, по которому можно доставить корабли.

– Какие перспективы использования в украинском флоте дронов или диверсионных шлюпок? Есть ли у нас личные разработки или, возможно, мы покупаем что-то у третьих стран?

Хороший вопрос, но давайте его оставлю без комментариев.

– Последний вопрос. Есть такое мнение, что после войны российский флот станет еще сильнее. Может ли это хотя бы теоретически быть правдой, учитывая антироссийские санкции и ограничения в технологиях?

После войны страна, которая может нести название "россия" вряд ли получит выход к морю. Потому и о российском, а тем более каком-то черноморском флоте россии говорить не стоит.

– И еще одно прилетело. Может быть, речная флотилия смогла бы помочь в обороне ЗАЭС?

Если бы она была в свое время, то возможно бы так. Сейчас там есть другие силы и средства, в частности, Военно-морских сил, которые выполняют задачи на ряде участков Днепра.