Жительница Доброполья показала, как выживает с 20 котами среди руин: кадры, которые разрывают сердце
- Жительница Доброполья Елена осталась в городе, чтобы ухаживать за парализованным мужем и 20 котами, несмотря на постоянные обстрелы и отсутствие базовых условий жизни.
- Местные верят, что россияне не оккупируют город, они ждут победы Украины, ухаживают за своими домами.
Не имея возможности захватить украинские города, оккупанты просто стирают их с лица земли. К сожалению, исключением из этого печального правила не стало Доброполье, к которому стремительно приближается фронт.
Сегодня город полностью разрушен, света и воды здесь нет с августа. Несмотря на это в Доброполье остаются люди, например, местная жительница Елена рассказала 24 Каналу, что живет здесь вместе с парализованным мужем.
Смотрите также Украинцы отбросили врага возле двух сел на Добропольском направлении, – DeepState
"Я не уеду": почему местные остаются в городе
В Доброполье частично работает связь, Интернета почти нет... Несмотря на это, женщина вынуждена здесь оставаться, ведь ухаживает за парализованным мужем. Он не хочет выезжать, поэтому будет с ним, пока тот не изменит свое мнение.
Мужчина говорит: "Как только уеду – умру, хочу дома умереть". У него и коляска, и туалет как-то приспособлен. Пока что еще что-то для жизни есть. А куда, что, где..
– сказала Елена.
Не так давно оккупанты попали в больницу. Женщина говорит, что было очень страшно, слетал шифер, выбило двери, падали люстры. Но даже это не заставило Елену выезжать, такими предложениями она не хочет волновать своего мужа.
Ситуация возле Доброполья: смотрите на карте
В доме Елены еще целые окна, после обстрела больницы, неравнодушные ребята пришли и полатали крыши у нескольких соседей-пенсионеров помогли. Также дома есть печь – "буржуйка", она помогает сыграться.
Как выглядит Доброполье сейчас: скриншоты из видео
Елена верит, что в декабре 2025 года все закончится. Говорит, что ей часто снятся такие сны. Они с мужем ждут победы. Женщина убеждает, что хочет жить только в Украине и что все будет хорошо. Относительно захода россиян в город – думает, что этого не произойдет.
"Не зайдут... А еще же все выехали... У меня еще 20 котов. Я их даже не учитываю. Со всей округи приходили брошенные. Еще две "мамочки" привели котят. Куда я поеду? У меня инвалид и 20 котов", – добавила Елена.
Женщина ухаживает за 20 котятами: скриншоты с видео
Котята живут в будке из пенопласта. Елена кормит их и ухаживает. Часто животные испуганы из-за обстрелов. Как только они их слышат, то сразу убегают и прячутся. К сожалению, звуки взрывов в Доброполье почти постоянные.
"У меня собака их не принимает. Я занесла котят в дом, но без "мамы" им плохо – начали сильно плакать. "Мама" куда-то бежит, охотится на голубей. Иногда приносит им голубей", – добавила Елена.
Кроме этого, женщина имеет немалый огород, сажает там кабачки, перец. А во дворе – выращивает цветы.
Быт в прифронтовом Доброполье: скриншоты из видео
Люди продолжают жить и все еще ждут украинскую победу. Они отказываясь верить, что россияне оккупируют этот город. Муж Елены 22 года работал на шахте, после инсульта ему трудно говорить и передвигаться. На вопрос, почему не выезжает он ответил, что ехать некуда..
Что происходит возле Доброполья?
- Город Доброполье расположен в Покровском районе. С июля 2025 года там продолжается эвакуация. В августе россияне совершили прорыв и смогли вклиниться в нашу оборону почти на 10 километров. С тех пор на этом участке фронта продолжается контрнаступательная операция.
- В начале октября главнокомандующий ВСУ сообщил, что удалось освободить более 180 квадратных метров территории на Добропольском направлении. Украинские подразделения продолжают контрдиверсионные действия, зачищают территорию.
- Добропольская операция обернулась для россиян большими проблемами. На нескольких участках оккупанты попали в оперативное окружение. Для того, чтобы их освободить пришлось перебрасывать большие силы. Как следствие, враг не смог давить на Покровск.