Жительница Доброполья показала, как выживает с 20 котами среди руин: кадры, которые разрывают сердце

Не имея возможности захватить украинские города, оккупанты просто стирают их с лица земли. К сожалению, исключением из этого печального правила не стало Доброполье, к которому стремительно приближается фронт.

Сегодня город полностью разрушен, света и воды здесь нет с августа. Несмотря на это в Доброполье остаются люди, например, местная жительница Елена рассказала 24 Каналу, что живет здесь вместе с парализованным мужем.

"Я не уеду": почему местные остаются в городе

В Доброполье частично работает связь, Интернета почти нет... Несмотря на это, женщина вынуждена здесь оставаться, ведь ухаживает за парализованным мужем. Он не хочет выезжать, поэтому будет с ним, пока тот не изменит свое мнение.

Мужчина говорит: "Как только уеду – умру, хочу дома умереть". У него и коляска, и туалет как-то приспособлен. Пока что еще что-то для жизни есть. А куда, что, где..

– сказала Елена.

Не так давно оккупанты попали в больницу. Женщина говорит, что было очень страшно, слетал шифер, выбило двери, падали люстры. Но даже это не заставило Елену выезжать, такими предложениями она не хочет волновать своего мужа.

В доме Елены еще целые окна, после обстрела больницы, неравнодушные ребята пришли и полатали крыши у нескольких соседей-пенсионеров помогли. Также дома есть печь – "буржуйка", она помогает сыграться.

Елена верит, что в декабре 2025 года все закончится. Говорит, что ей часто снятся такие сны. Они с мужем ждут победы. Женщина убеждает, что хочет жить только в Украине и что все будет хорошо. Относительно захода россиян в город – думает, что этого не произойдет.

"Не зайдут... А еще же все выехали... У меня еще 20 котов. Я их даже не учитываю. Со всей округи приходили брошенные. Еще две "мамочки" привели котят. Куда я поеду? У меня инвалид и 20 котов", – добавила Елена.

Котята живут в будке из пенопласта. Елена кормит их и ухаживает. Часто животные испуганы из-за обстрелов. Как только они их слышат, то сразу убегают и прячутся. К сожалению, звуки взрывов в Доброполье почти постоянные.

"У меня собака их не принимает. Я занесла котят в дом, но без "мамы" им плохо – начали сильно плакать. "Мама" куда-то бежит, охотится на голубей. Иногда приносит им голубей", – добавила Елена.

Кроме этого, женщина имеет немалый огород, сажает там кабачки, перец. А во дворе – выращивает цветы.

Люди продолжают жить и все еще ждут украинскую победу. Они отказываясь верить, что россияне оккупируют этот город. Муж Елены 22 года работал на шахте, после инсульта ему трудно говорить и передвигаться. На вопрос, почему не выезжает он ответил, что ехать некуда..

Что происходит возле Доброполья?