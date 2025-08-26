Постоянно жужжат дроны, артиллерийская дуэль, – офицер НГУ о ситуации на Покровском направлении
- На Покровском направлении продолжаются ожесточенные бои с преимуществом противника в количестве живой силы и использовании артиллерии и беспилотников.
- Несмотря на потери, противник продолжает наступать, но большинство диверсионных групп нейтрализуются благодаря скоординированной работе украинских подразделений.
- Враг несет значительные потери в технике и личном составе, но ему не удается подтянуть основные силы.
Под Покровском продолжаются ожесточенные бои. Россияне наступают, несмотря на большие потери личного состава, а бои не заканчиваются.
Офицер артиллерии 4-й бригады НГУ "Рубеж" Владимир Назаренко в эфире 24 Канала отметил, что на Покровском направлении сложная ситуация продолжается уже более трех лет. Тяжелые бои идут постоянно.
Бои на направлении продолжаются постоянно
Он добавил, что враг имеет преимущество в количестве живой силы. Не жалея своих солдат, противник отправляет их продвигаться по посадкам, полям и улочкам отдельных населенных пунктов.
То есть постоянно автоматные стычки, перестрелки, постоянно артиллерийская или минометная дуэль. Постоянно жужжат беспилотники различного типа,
– сказал Владимир Назаренко.
Враг постоянно перемещается и имеет большое количество артиллерийских средств и беспилотных систем, но все они обнаруживаются. По ним постоянно отрабатывается ответ в режиме нон-стоп.
На самом деле это одно большое боестолкновение по всей линии Востока, оно постоянно продолжается и не прекращается. И в этом есть самая большая угроза, ведь у врага, к сожалению, есть ресурсы продолжать, несмотря на те потери, которые он несет,
– сказал Назаренко.
Он добавил, что это могут быть потери от 1000 до 2000 человек.
Прорыв совершили ДРГ
Назаренко также объяснил, что прорыв в районе Доброполья не является полноценным рейдовым прорывом регулярных подразделений с обеспечением боевыми порядками. Это скорее продвижение под прикрытием местности и попытка врага массово просачивать диверсионные группы.
Что происходит на Покровском направлении: смотрите по карте
Большинство этих диверсионных групп на этапе обнаружения, даже в дальних тыловых районах противника, эффективно нейтрализуются благодаря скоординированной работе артиллеристов, ударных БпЛА, танкистов, минометчиков и других подразделений.
Те группы, которые все же доходят до участков со стрелковыми стычками, уничтожаются непосредственно в бою. Назаренко подчеркнул героизм тысяч бойцов Сил обороны – пехотинцев, разведчиков, штурмовиков – которые в стрелковых схватках с автоматами, пулеметами и другим вооружением уничтожают вражеские группы.
Он добавил, что самое главное – врагу не удалось подтянуть основные силы. Ежедневно в попытках продвижения он несет значительные потери: в технике, грузовых автомобилях, артиллерийских системах, а также во время передвижения пешим порядком.
Что еще известно о ситуации возле Покровска?
- Россияне определили несколько ключевых целей на Покровском направлении. По словам политолога и офицера ВСУ Андрея Ткачука, оккупанты пытаются продвинуться в сторону Мирнограда, Новопавловки и Селидово. Эти населенные пункты рассматриваются как промежуточные шаги к Покровску.
- Российские войска продвинулись на север от Мирнограда. Об этом свидетельствуют геолокационные кадры, обнародованные 23 августа.
