Під Покровськом тривають запеклі бої. Росіяни наступають, незважаючи на великі втрати особового складу, а бої не закінчуються.

Офіцер артилерії 4-ї бригади НГУ "Рубіж" Володимир Назаренко в ефірі 24 Каналу зазначив, що на Покровському напрямку складна ситуація триває вже більше ніж три роки. Важкі бої йдуть постійно.

Бої на напрямку тривають постійно

Він додав, що ворог має перевагу в кількості живої сили. Не жаліючи своїх солдатів, противник відправляє їх просуватися по посадках, полях та вуличках окремих населених пунктів.

Тобто постійно автоматні сутички, перестрілки, постійно артилерійська або мінометна дуель. Постійно дзижчать безпілотники різного типу,

– сказав Володимир Назаренко.

Ворог постійно переміщується і має велику кількість артилерійських засобів та безпілотних систем, але всі вони виявляються. По них постійно відпрацьовується відповідь у режимі нон-стоп.

Насправді це одне велике боєзіткнення по всій лінії Сходу, воно постійно триваюче і не припиняється. І в цьому є найбільша загроза, адже у ворога, на жаль, є ресурси продовжувати, незважаючи на ті втрати, які він несе,

– сказав Назаренко.

Він додав, що це можуть бути втрати від 1000 до 2000 осіб.

Прорив здійснили ДРГ

Назаренко також пояснив, що прорив у районі Добропілля не є повноцінним рейдовим проривом регулярних підрозділів із забезпеченням бойовими порядками. Це радше просування під прикриттям місцевості та спроба ворога масово просочувати диверсійні групи.

Більшість цих диверсійних груп на етапі виявлення, навіть у далеких тилових районах супротивника, ефективно нейтралізуються завдяки скоординованій роботі артилеристів, ударних БпЛА, танкістів, мінометників та інших підрозділів.

Ті групи, які все ж доходять до ділянок зі стрілецькими сутичками, знищуються безпосередньо в бою. Назаренко підкреслив героїзм тисяч бійців Сил оборони – піхотинців, розвідників, штурмовиків – які в стрілецьких сутичках з автоматами, кулеметами та іншим озброєнням знищують ворожі групи.

Важливо! Ситуація на фронті загострюється, а росіяни готуються до штурму. Вони вже перегрупували частину підрозділів поблизу Сумської області, де раніше зазнали значних втрат у боях.

Він додав, що найголовніше – ворогу не вдалося підтягти основні сили. Щодня в спробах просування він зазнає значних втрат: у техніці, вантажних автомобілях, артилерійських системах, а також під час пересування пішим порядком.

