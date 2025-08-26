Россияне не оставляют попыток захватить как можно больше территорий Украины. Однако Силы обороны дают мощный отпор агрессору. Наши защитники и защитницы продвинулись на нескольких направлениях, в частности, Покровском.

Анализ ISW о ситуации на фронте 25 августа

Украинские защитники продвинулись на Сумщине. Геолокационные кадры, опубликованные 25 августа, указывают на то, что Силы обороны ушли вперед вблизи Безсаловки (на северо-запад от города Сумы).

Какая ситуация на Сумщине / Карта ISW

Российские захватчики продолжили наступательные операции на севере Харьковщины 25 августа, однако никаких подтверждений успехов врага нет.

Оккупанты проводили наступательные операции в направлении Великого Бурлука. Впрочем, продвижения не зафиксировано.

Между тем на Купянском направлении агрессор недавно имел определенные успехи. По словам аналитиков, о продвижении врага свидетельствуют геолокационные кадры, опубликованные 24 августа.

Оккупанты также продолжили наступательные операции в направлении Боровой, впрочем, безуспешно.

На Лиманском направлении недавно продвинулись как украинские защитники, так и российские захватчики. Геолокационные кадры, опубликованы 25 августа, показывают как наши воины поднимают флаг в восточной части Новомихайловки (к северу от Лимана), что указывает на освобождение населенного пункта.

Кроме того, кадры, опубликованные 24 августа и геолоцированные 25 августа, указывают на то, что украинские войска, вероятно, освободили Новый Мир (к северо-западу от Новомихайловки).

Российские войска продолжили наступательные операции на Северском направлении. Однако ни одного подтвержденного успеха не достигли.

Также оккупанты пытались наступать в направлении Часового Яра 25 августа. Продвижение врага не зафиксировано.

Оккупанты имели успехи на Торецком направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 25 августа, указывают на продвижение врага на северо-восток от Белой Горы (к северо-востоку от Торецка) и на юг от села Александро-Шульте (к западу от Белой Горы).

Силы обороны достигли успехов на Покровском направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 24 августа, указывают на то, что защитники продвинулись на юг Покровска, на северной окраине Леонтовичей (на юго-запад от Покровска) и на северо-восток от Леонтовичей.

Оккупанты недавно продвинулись на Новопавловском направлении. Геолоцированные кадры, опубликованные 24 августа, указывают на то, россияне могли захватить Ялту и продвинулись в центральную Филию (оба к югу от Новопавловки).

Также захватчики имели определенные успехи на направлении Великомихайловки. Геолоцированные кадры, опубликованные 25 августа, указывают на то, что российские войска недавно продвинулись вглубь центральной части Вороного и могли захватили Запорожское (оба к юго-западу от Великомихайловки).

Какая ситуация в Донецкой области / Карты ISW

Агрессор продолжил наступательные операции на востоке Запорожской области, но безуспешно. На западе же зафиксировано продвижение Геолокационные кадры, опубликованные 24 августа, указывают на то, что российские войска недавно имели успехи вдоль Приднепровской железной дороги к югу от Приморского (к северо-западу от Орехова).

Какая ситуация в Запорожской области / Карта ISW

Также оккупанты продолжили ограниченные атаки на Херсонском направлении. Впрочем, не продвинулись.

