Росіяни не полишають спроб захопити якомога більше територій України. Однак Сили оборони дають потужну відсіч агресору. Наші захисники й захисниці просунулися на кількох напрямках, зокрема, Покровському.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналіз ISW про ситуацію на фронті 25 серпня

Українські захисники просунулися на Сумщині. Геолокаційні кадри, опубліковані 25 серпня, вказують на те, що Сили оборони пішли вперед поблизу Безсалівки (на північний захід від міста Суми).

Яка ситуація на Сумщині / Карта ISW

Російські загарбники продовжили наступальні операції на півночі Харківщини 25 серпня, однак жодних підтверджень успіхів ворога немає.

Окупанти проводили наступальні операції на напрямку Великого Бурлука. Втім, просування не зафіксовано.

Тим часом на Куп'янському напрямку агресор нещодавно мав певні успіхи. За словами аналітиків, про просування ворога свідчать геолокаційні кадри, опубліковані 24 серпня.

Окупанти також продовжили наступальні операції в напрямку Борової, втім, безуспішно.

На Лиманському напрямку нещодавно просунулися як українські захисники, так і російські загарбники. Геолокаційні кадри, опубліковані 25 серпня, показують як наші воїни підіймають прапор у східній частині Новомихайлівки (на північ від Лимана), що вказує на звільнення населеного пункту.

Окрім того, кадри, опубліковані 24 серпня й геолоковані 25 серпня, вказують на те, що українські війська, ймовірно, звільнили Новий Мир (на північний захід від Новомихайлівки).

Російські війська продовжили наступальні операції на Сіверському напрямку. Однак жодного підтвердженого успіху не досягли.

Також окупанти намагалися наступати в напрямку Часового Яру 25 серпня. Просування ворога не зафіксовано.

Окупанти мали успіхи на Торецькому напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 25 серпня, вказують на просування ворога на північний схід від Білої Гори (на північний схід від Торецька) і на півднень від села Олександро-Шульте (на захід від Білої Гори).

Сили оборони досягли успіхів на Покровському напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 24 серпня, вказують на те, що захисники просунулися на південь Покровська, на північній околиці Леонтовичів (на південний захід від Покровська) і на північний схід від Леонтовичів.

Окупанти нещодавно просунулися на Новопавлівському напрямку. Геолоковані кадри, опубліковані 24 серпня, вказують на те, росіяни могли захопиту Ялту та просунулися до центральної Філії (обидва на південь від Новопавлівки).

Також загарбники мали певні успіхи на напрямку Великомихайлівки. Геолоковані кадри, опубліковані 25 серпня, вказують на те, що російські війська нещодавно просунулися вглиб центральної частини Вороного й могли захопили Запорізьке (обидва на південний захід від Великомихайлівки).

Яка ситуація на Донеччині / Карти ISW

Агресор продовжив наступальні операції на сході Запорізької області, але безуспішно. На заході ж зафіксовано просування Геолокаційні кадри, опубліковані 24 серпня, вказують на те, що російські війська нещодавно мали успіхи вздовж Придніпровської залізниці на південь від Приморського (на північний захід від Оріхова).

Яка ситуація в Запорізькій області / Карта ISW

Також окупанти продовжили обмежені атаки на Херсонському напрямку. Втім, не просунулися.

Зведення Генштабу ЗСУ за 25 серпня: коротко головне