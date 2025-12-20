Экс-чиновник Госдепа США сказал, как действенно надавить на Путина ради мира

Владимир Путин открыто показывает, что хочет продолжать войну и не планирует останавливаться. Однако Соединенные Штаты и Европа могут повлиять на амбициозные мечты российского диктатора.

Если Европа и США действительно хотят дать Украине ресурсы для победы над Россией на поле боя, у них есть для этого возможности. Такое мнение 24 Каналу высказал международный юрист и бывший сотрудник Госдепартамента США Дэвид Тафури.

Какие рычаги давления на Россию остались у США и Европы?

Соединенные Штаты и Европа имеют много рычагов давления на Путина. Недавно Вашингтон усилил санкции, добавив в список две российские нефтяные и газовые компании, что в результате приведет к еще большим потерям доходов Кремля.

Однако можно сделать значительно больше, в частности ударить по теневому флоту России, через который Москва продает нефть и газ, а также усилить санкции и контроль над российскими банками и финансовыми учреждениями,

– сказал Тафури.

По его словам, это поможет сильнее надавить на российскую экономику и усилить давление на Путина, чтобы заставить его к реальным компромиссам. Так же есть рычаги давления с военной стороны. Например, США не передали Вооруженным Силам Украины ракеты Tomahawk, которые обеспечили бы Украине дополнительное преимущество на поле боя.

Кроме этого, следует заметить, что США и европейские страны имеют значительно более мощные экономики, чем Россия. Особенно если их объединить.

Как Украина заставляет Путина к миру?