Дожди, а в ряде областей – мокрый снег: погода в Украине на 19 ноября
В среду, 19 ноября, во многих областях прогнозируют осадки. Кое-где пройдут дожди с мокрым снегом.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
Смотрите также Ухудшение погоды в Украине: какие области накроют дожди и когда
Какой будет погода в Украине 19 ноября?
В Украине 19 ноября в восточных и центральных областях пройдут дожди. В частности, в центральных областях прогнозируют дожди с мокрым снегом. На западе и севере страны осадков не ожидается.
Юг и восток страны будут оставаться в теплой воздушной массе, а на остальной территории в результате распространения холодного воздуха с северо-запада Европы температура снизится,
– подытожили в Укргидрометцентре.
Поэтому, по данным синоптиков, в этот день будет облачно с прояснениями. Ветер преимущественно юго-восточный, 5 – 10 метров в секунду.
Температура на юге и востоке страны ночью 4 – 9 градусов, днем 7 – 12 градусов тепла, в Крыму 15 – 20 градусов. На остальной территории ночью прогнозируют 0 – 5 градусов мороза (в большинстве центральных областей 0 – 5 градусов тепла), днем 2 – 7 градусов тепла; Карпатах ночью 4 – 9 градусов мороза, днем около 0 градусов.
Какая температура в областных центрах?
- Киев +3...+5;
- Ужгород +5...+7;
- Львов +4...+6;
- Ивано-Франковск +3...+5;
- Тернополь +3...+5;
- Черновцы +3...+5;
- Хмельницкий +3...+5;
- Луцк +3...+5;
- Ровно +4...+6;
- Житомир +4...+6;
- Винница +5...+7;
- Одесса +7...+9;
- Николаев +7...+9;
- Херсон +6...+8;
- Симферополь +17...+19;
- Кропивницкий +3...+5;
- Черкассы +4...+6;
- Чернигов +4...+6;
- Сумы +3...+5;
- Полтава +4...+6;
- Днепр +4...+6;
- Запорожье +9...+11;
- Донецк +5...+7;
- Луганск +4...+6;
- Харьков +4...+6.
Погода в Украине 19 ноября / Карта Укргидрометцентра
Погода в Украине
Во вторник, 18 ноября, синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях в Украине. До конца дня 18 ноября порывы ветра 15 – 20 метров в секунду. Объявлен I уровень опасности, желтый.
Указывается, что погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.
Напомним, в ночь на 18 ноября в ряде регионов Украины выпал снег. Так, ночью снежило во Львове и области. Утром снег заметили и на Прикарпатье.
Между тем в Буковеле не просто выпал легкий снег, он успел припорошить землю. На горе Поп Иван также облачно, идет небольшой снег, и дует ветер.