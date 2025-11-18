Дожди, а в ряде областей – мокрый снег: погода в Украине на 19 ноября

В среду, 19 ноября, во многих областях прогнозируют осадки. Кое-где пройдут дожди с мокрым снегом.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Какой будет погода в Украине 19 ноября?

В Украине 19 ноября в восточных и центральных областях пройдут дожди. В частности, в центральных областях прогнозируют дожди с мокрым снегом. На западе и севере страны осадков не ожидается.

Юг и восток страны будут оставаться в теплой воздушной массе, а на остальной территории в результате распространения холодного воздуха с северо-запада Европы температура снизится,

– подытожили в Укргидрометцентре.

Поэтому, по данным синоптиков, в этот день будет облачно с прояснениями. Ветер преимущественно юго-восточный, 5 – 10 метров в секунду.

Температура на юге и востоке страны ночью 4 – 9 градусов, днем 7 – 12 градусов тепла, в Крыму 15 – 20 градусов. На остальной территории ночью прогнозируют 0 – 5 градусов мороза (в большинстве центральных областей 0 – 5 градусов тепла), днем 2 – 7 градусов тепла; Карпатах ночью 4 – 9 градусов мороза, днем около 0 градусов.

Какая температура в областных центрах?

Киев +3...+5;

Ужгород +5...+7;

Львов +4...+6;

Ивано-Франковск +3...+5;

Тернополь +3...+5;

Черновцы +3...+5;

Хмельницкий +3...+5;

Луцк +3...+5;

Ровно +4...+6;

Житомир +4...+6;

Винница +5...+7;

Одесса +7...+9;

Николаев +7...+9;

Херсон +6...+8;

Симферополь +17...+19;

Кропивницкий +3...+5;

Черкассы +4...+6;

Чернигов +4...+6;

Сумы +3...+5;

Полтава +4...+6;

Днепр +4...+6;

Запорожье +9...+11;

Донецк +5...+7;

Луганск +4...+6;

Харьков +4...+6.



Погода в Украине 19 ноября / Карта Укргидрометцентра

Погода в Украине