Дощі, а в низці областей – мокрий сніг: погода в Україні на 19 листопада
18 ноября, 15:46
Дожди, а в ряде областей – мокрый снег: погода в Украине на 19 ноября

Ирина Марцияш

В среду, 19 ноября, во многих областях прогнозируют осадки. Кое-где пройдут дожди с мокрым снегом.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Какой будет погода в Украине 19 ноября?

В Украине 19 ноября в восточных и центральных областях пройдут дожди. В частности, в центральных областях прогнозируют дожди с мокрым снегом. На западе и севере страны осадков не ожидается.

Юг и восток страны будут оставаться в теплой воздушной массе, а на остальной территории в результате распространения холодного воздуха с северо-запада Европы температура снизится,
– подытожили в Укргидрометцентре.

Поэтому, по данным синоптиков, в этот день будет облачно с прояснениями. Ветер преимущественно юго-восточный, 5 – 10 метров в секунду.

Температура на юге и востоке страны ночью 4 – 9 градусов, днем 7 – 12 градусов тепла, в Крыму 15 – 20 градусов. На остальной территории ночью прогнозируют 0 – 5 градусов мороза (в большинстве центральных областей 0 – 5 градусов тепла), днем 2 – 7 градусов тепла; Карпатах ночью 4 – 9 градусов мороза, днем около 0 градусов.

Какая температура в областных центрах?

  • Киев +3...+5;
  • Ужгород +5...+7;
  • Львов +4...+6;
  • Ивано-Франковск +3...+5;
  • Тернополь +3...+5;
  • Черновцы +3...+5;
  • Хмельницкий +3...+5;
  • Луцк +3...+5;
  • Ровно +4...+6;
  • Житомир +4...+6;
  • Винница +5...+7;
  • Одесса +7...+9;
  • Николаев +7...+9;
  • Херсон +6...+8;
  • Симферополь +17...+19;
  • Кропивницкий +3...+5;
  • Черкассы +4...+6;
  • Чернигов +4...+6;
  • Сумы +3...+5;
  • Полтава +4...+6;
  • Днепр +4...+6;
  • Запорожье +9...+11;
  • Донецк +5...+7;
  • Луганск +4...+6;
  • Харьков +4...+6.


Погода в Украине 19 ноября / Карта Укргидрометцентра

Погода в Украине

  • Во вторник, 18 ноября, синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях в Украине. До конца дня 18 ноября порывы ветра 15 – 20 метров в секунду. Объявлен I уровень опасности, желтый.

    Указывается, что погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

  • Напомним, в ночь на 18 ноября в ряде регионов Украины выпал снег. Так, ночью снежило во Львове и области. Утром снег заметили и на Прикарпатье.

  • Между тем в Буковеле не просто выпал легкий снег, он успел припорошить землю. На горе Поп Иван также облачно, идет небольшой снег, и дует ветер.