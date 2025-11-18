Дощі, а в низці областей – мокрий сніг: погода в Україні на 19 листопада
В середу, 19 листопада, в багатьох областях прогнозують опади. Подекуди пройдуть дощі з мокрим снігом.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
Якою буде погода в Україні 19 листопада?
В Україні 19 листопада в східних та центральних областях пройдуть дощі. Зокрема, в центральних областях прогнозують дощі з мокрим снігом. На заході та півночі країни опадів не очікується.
Південь та схід країни залишатимуться в теплій повітряній масі, а на решті території внаслідок поширення холодного повітря з північного заходу Європи температура знизиться,
– підсумували в Укргідрометцентрі.
Відтак, за даними синоптиків, в цей день буде хмарно з проясненнями. Вітер переважно південно-східний, 5 – 10 метрів за секунду.
Температура на півдні та сході країни вночі 4 – 9 градусів, вдень 7 – 12 градусів тепла, в Криму 15 – 20 градусів. На решті території вночі прогнозують 0 – 5 градусів морозу (в більшості центральних областей 0 – 5 градусів тепла), вдень 2 – 7 градусів тепла; Карпатах вночі 4 – 9 градусів морозу, вдень близько 0 градусів.
Яка температура в обласних центрах?
- Київ +3...+5;
- Ужгород +5...+7;
- Львів +4…+6;
- Івано-Франківськ +3...+5;
- Тернопіль +3...+5;
- Чернівці +3...+5;
- Хмельницький +3...+5;
- Луцьк +3...+5;
- Рівне +4...+6;
- Житомир +4...+6;
- Вінниця +5...+7;
- Одеса +7...+9;
- Миколаїв +7...+9;
- Херсон +6...+8;
- Сімферополь +17...+19;
- Кропивницький +3...+5;
- Черкаси +4...+6;
- Чернігів +4...+6;
- Суми +3...+5;
- Полтава +4...+6;
- Дніпро +4...+6;
- Запоріжжя +9...+11;
- Донецьк +5...+7;
- Луганськ +4...+6;
- Харків +4...+6.
Погода в Україні 19 листопада / Карта Укргідрометцентру
Погода в Україні
У вівторок, 18 листопада, синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища в Україні. До кінця дня 18 листопада пориви вітру 15 – 20 метрів за секунду. Оголошено I рівень небезпечності, жовтий.
Вказується, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.
Нагадаємо, в ніч проти 18 листопада в низці регіонів України випав сніг. Так, вночі сніжило у Львові та області. Вранці сніг помітили й на Прикарпатті.
Тим часом у Буковелі не просто випав легенький сніг, він встиг припорошити землю. На горі Піп Іван також хмарно, йде невеликий сніг, та дме вітер.